Britanski sekretar odbrane izjavio da bi uhapsio Putina kad bi mogao zbog odgovornosti za ratne zločine u Ukrajini.

Izvor: Kremlin Press Service / Zuma Press / Profimedia

Sekretar Ministarstva odbrane Velike Britanije Džon Hili izjavio je za „Kijev Independent“ da bi, kada bi imao mogućnost da kidnapuje bilo kojeg svjetskog lidera, priveo ruskog predsjednika Vladimira Putina. Objasnio je da bi to uradio kako bi ga „pozvao na odgovornost za ratne zločine“.

On je u četvrtak, 9. januara, bio u posjeti Kijevu nakon ruskog napada dronovima na stambenu zgradu u prijestonici Ukrajine. Podsjetio je sve na prizore iz Buče sa početka rata na istoku Evrope.

„Ratni zločini uključuju sve što sam vidio u Buči tokom jedne od mojih prvih posjeta Ukrajini. On mora da snosi odgovornost za otmicu neke od ukrajinske djece koju je sreo u Irpinu“, rekao je Hili.

Šta se desilo u Buči?

Buča je predgrađe sjeverozapadno od Kijeva. Nakon što su ukrajinske trupe u aprilu 2022. godine oslobodile Buču, otkrivene su masovne grobnice, nepuna dva mjeseca od početka rata.

Kada je izdat nalog za hapšenje Putina zbog ratnih zločina?

Što se tiče Putina, Međunarodni krivični sud u Hagu (MKS) izdao je nalog za hapšenje 17. marta 2023. godine zbog optužbi da je protivzakonito deportovao ukrajinsku djecu i nezakonito prebacivao ljude iz Ukrajine u Rusku Federaciju. Moskva je tada ekspresno reagovala navodeći da ne priznaje taj sud i da su, samim tim, odluke tog suda za njih ništavne.

Međunarodni krivični sud u Hagu zvanično je priznat od strane 123 države koje su ratifikovale Rimski statut MKS (International Criminal Court). Sve zemlje koje su priznale ovaj sud imaju zakonsku obavezu da sprovedu nalog za hapšenje predsjednika Rusije Vladimira Putina ukoliko se on pojavi na njihovoj teritoriji.