Bratanica srpske glumice ubila majku i babu, pa umrla u zatvoru: Olivera otkrila stravične detalje, drogirala se od 15.

Glumica Olivera Viktorović otkrila šta se dešavalo prije ubistva koja je izvršila njena bratanica Teodora.

Izvor: Facebook/PrintScreen

Glumica Teodora Viktorović, unuka glumca Mihajla Viktorovića, koja je umrla u zatvoru, prvobitno je bila osuđena na 30 godina, nakon čega je kazna odlukom Apelacionog suda u Beogradu smanjena na 20 godina.

Njena tetka, glumica Olivera Viktorović, sada je progovorila o porodičnoj nesreći. Na samom početku otkrila je kako je reagovala kada je saznala da je njena bratanica ubila majku i babu.

„U šoku sam bila, drugarica me je zvala i rekla da upalim vijesti i prvo su pogrešne inicijale stavili, pa sam poslije ukapirala. Nikakav kontakt ja sa njom nisam imala, čak moja mama kad je umrla, koja je jako vodila računa o njoj i pomagali smo i sve, Teodora nije došla na sahranu. I u međuvremenu se već dohvatila tog tipa i rodila tu djecu. Niti sam je srela više, niti vidjela, nemam kontakt od 2006. godine. Niti sam pokušala da odem u zatvor“, rekla je Olivera Viktorović za Hype i dodala:

„Ja sam shvatila da mi za neke stvari dosta treba vremena da ih amputiram iz života, ali kad ih amputiram, amputiram zauvijek. Ja sam se trudila da je izvučem. I zaista mislim da ona nije kriva, mislim da je njena definitivna i potpuna agonija nastala kada je počela da živi sa Ljiljanom“, istakla je ona.

Na pitanje da li je Teodoru majka maltretirala, odgovorila je:

„Na određen način jeste, ja sam čula da je čak i tukla Teodoru. Vrlo joj je nabijala komplekse: ‘Vidi kakva si, šta ti misliš...’ I tu je dolazilo do konflikata, poslije ni Teodora njoj nije ostajala dužna.“

Ona je priznala i da je dugo osjećala krivicu zbog svega što se dogodilo.

Izvor: Facebook /Printscreen

"Teodora je to uradila 2015. godine, Oliver moj brat je umro 2004. i ja sam jedini član porodice, koji je svjedok tog događaja. U početku sam se osjećala krivom što sam je pustila, ali 2015. je već imala toliko godina da je tu nisam mogla ništa. I nakon dva bezuspješna pokušaja da joj pomognem. U jednom trenutku sam morala da presječem. Nisam imala kontakt jer kada je u tom stanju... Poslednji put smo išle i za blokatore i tad je došla demolirana i to je bio kraj", rekla je Olivera.

"I Ljiljana je bila problematična sa alkoholom"

„I Ljiljana je bila problematična i sa alkoholom i ovako kao osoba. Meni je žao što Teodora nije imala snagu i okolnosti u kojima bi se sama izvukla. Ona je imala 15 godina kada je počela da se drogira. Bila je pet godina čista, a onda se upetljala sa čovjekom sa kojim je produžila tu priču“, izjavila je Olivera Viktorović u „Pretresu“.

Teodora Viktorović preminula je tokom izdržavanja zatvorske kazne u KPZ-u za žene u Požarevcu, odnosno na internom odjeljenju Opšte bolnice, nakon borbe sa teškom bolešću. Bila je osuđena na 20 godina zatvora zbog teškog ubistva majke Ljiljane (61) i bake Ivanke (90), koje je počinila satarom 2015. godine u stanu u Mileševskoj ulici, dok je u drugoj sobi spavala njena beba stara šest mjeseci, a suprug Branislav je spavao u drugoj sobi.

U trenutku zločina u krvi je imala 3,6 promila alkohola i utvrđeno je da je uzela dozu psihoaktivnih supstanci, odnosno lijekova za smirenje.

Nalaz vještaka je takođe pokazao da su kod nje uočeni „poremećaj ličnosti“ i „emotivna nestabilnost“.

Nakon toga joj je izrečena mjera bezbjednosti – liječenje od alkoholizma.

Zločin se dogodio 2. marta 2015. godine, nakon što se Teodora posvađala sa majkom.

Viktorovićeva je na suđenju priznala zločin.

Teodora je završila glumu u klasi Mirjane Karanović. Njena tetka Olivera Viktorović takođe je poznata glumica, kao i djed Mihajlo Viktorović, koga publika pamti kao legendarnog Ciganovića iz „Boljeg života“.