Nova, a stara „Zlatna jabuka“! Davor Vučetić donosi novi sjaj bezvremenskoj pjesmi (VIDEO)

Davor Vučetić oživio „Zlatnu jabuku“ u čast Rođe Raičevića

Izvor: Mondo CG

Nikšićanin Davor Vučetić kazao je da ovaj projekat predstavlja ostvarenje njegove velike želje.

Autor pjesme je Zoran Pavlović, a kako je pjevač otkrio, nastala je po istinitoj priči.

„Zlatna jabuka“ je prvobitno pisana za album legendarnog Rođe Raičevića, u čije ime i sjećanje je ova numera dobila novi zvuk. Pjesma je dobila novi sjaj kroz Vučetićevu interpretaciju, dok aranžman potpisuje Milan Radjen.



„Veliku zahvalnost dugujemo porodici Raičević, koja nam je bez riječi ustupila autorska prava. Nadamo se da će pjesma opet zaživjeti i kao sjećanje na jednu od najvećih muzičkih legendi ovih prostora“, napisao je Vučetić na svom Instagram profilu.

Za realizaciju spota bio je zadužen Miodrag Mika Marković.

Čini se da je Nikšićanin, koji važi za jednog od miljenika crnogorske publike, uvažio sugestije da publici češće donosi nove pjesme.



