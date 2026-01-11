logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nova, a stara „Zlatna jabuka“! Davor Vučetić donosi novi sjaj bezvremenskoj pjesmi (VIDEO)

Nova, a stara „Zlatna jabuka“! Davor Vučetić donosi novi sjaj bezvremenskoj pjesmi (VIDEO)

Autor Mondo CG
0

Davor Vučetić oživio „Zlatnu jabuku“ u čast Rođe Raičevića

Nova, a stara „Zlatna jabuka“! Davor Vučetić donosi novi sjaj bezvremenskoj pjesmi (VIDEO) Izvor: Mondo CG

Nikšićanin Davor Vučetić kazao je da ovaj projekat predstavlja ostvarenje njegove velike želje.

Autor pjesme je Zoran Pavlović, a kako je pjevač otkrio, nastala je po istinitoj priči.

„Zlatna jabuka“ je prvobitno pisana za album legendarnog Rođe Raičevića, u čije ime i sjećanje je ova numera dobila novi zvuk. Pjesma je dobila novi sjaj kroz Vučetićevu interpretaciju, dok aranžman potpisuje Milan Radjen.

Veliku zahvalnost dugujemo porodici Raičević, koja nam je bez riječi ustupila autorska prava. Nadamo se da će pjesma opet zaživjeti i kao sjećanje na jednu od najvećih muzičkih legendi ovih prostora“, napisao je Vučetić na svom Instagram profilu.

Za realizaciju spota bio je zadužen Miodrag Mika Marković.
Čini se da je Nikšićanin, koji važi za jednog od miljenika crnogorske publike, uvažio sugestije da publici češće donosi nove pjesme.

Tagovi

Davor Vučetić Zlatna jabuka Rođa Raičević

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ