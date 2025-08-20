Poznati Srbin iskeširao vrtoglavu cifru da bude Cecin komšija: Nije štedio za luksuznu vilu na Kipru

Ceca Ražnatović više neće biti jedina predstavnica muzičke scene Srbije u tom dijelu Kipra.

Vila Cece Ražnatović na Kipru u njenom je vlasništvu skoro dvije decenije. Oazu spokoja, pjevačica je našlna u Aja Napi, mirnom mjestu na obali Sredozemnog mora, u kojem živi tek nešto više od dvije i po hiljade stanovnika.

Na Kipar je prvi put otišla na poziv prijatelja, zajedno sa djecom i odmah se zaljubila u tu zemlju. Kako je svojevremeno ispričala, nije dugo razmišljala da li da baš u Aja Napi kupi kuću, budući da je pronašla lokaciju uz more koja joj pruža apsolutnu privatnost. U odabiru luksuzne nekretinine Ceci je pomogao advokat Fotos Pitađis, koji je kasnije bio u emotivnoj vezi sa Romanom.

Iza ograde, na gotovo pet stotina kvadrata, prostire se raskošna kuća na čijoj fasadi dominira bijela boja, tipična za građevine primorja. Sa prostranog balkona pruža se predivan pogled na more.

Iako je plaža udaljena svega četredesetak metara, Ceca i njena porodica najviše vremena provode u bazenu.

Posebno je zanimljivdeo imanja, između kapije i obale, gdje se nalazi kapela sagrađena kad i vila. Unutrašnjost je oslikana freskama, a osvještali su je sveštenici Srpske pravoslavne crkve.

Kako prenose mediji, Ceca Ražnatović više neće biti jedina predstavnica muzičke scene Srbije u tom dijelu Kipra. Naime, upućeni izvori tvrde da je Marko Stojanović, poznatiji kao MC Stojan, kupio luksuznu nekretninu baš u Aja Napi.

"Stojanu se mnogo dopada Kipar. Ukazala mu se prilika da pazari nekretinu i tu šansu je iskoristio. U pitanju je moderan objekat i kada se podvuče crta sa opremanjem je kompletno sve muzičara koštako oko 200.000 eura. Sada uživa i najveći dio vremena provodi na ovoj destinaciji. Sa Cecom se prošle godine sreo u gradu jer Ceca kad dođe na Kipar obavezno uživa po restoranima kao i Stojan", priča izvor za Kurir.