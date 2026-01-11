Iranske vlasti proglasile su trodnevnu žalost za poginulim pripadnicima bezbjednosnih snaga, koje nazivaju „mučenicima nacionalne borbe otpora“

Izvor: MEK/The Media Express / Sipa Press / Profimedia

Stravične scene dolaze iz Irana dok protesti protiv vlasti ulaze u novu, krvaviju fazu. Turski novinar Ragip Sojlu, saradnik portala Middle East Eye, objavio je snimke i fotografije iz Teherana na kojima se, kako navodi, vide stotine vreća s tijelima na ulicama grada. Zbog izuzetno uznemirujućeg sadržaja, snimci nijesu objavljeni, a platforma X ih je označila kao osjetljive.

Iranske vlasti proglasile su trodnevnu žalost za poginulim pripadnicima bezbjednosnih snaga, koje nazivaju „mučenicima nacionalne borbe otpora“. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da je „duboko potresen“ pogibijom ljudi i pozvao građane da se pridruže tzv. Nacionalnom maršu otpora – prorežimskim kontraprotestima najavljenim za sjutra.

Prema podacima Novinske agencije aktivista za ljudska prava (HRANA), do sada je poginulo najmanje 538 osoba, među kojima je oko 490 demonstranata i 48 pripadnika iranskih bezbjednosnih snaga. Ista organizacija procjenjuje da je tokom protesta širom zemlje uhapšeno oko 10.000 ljudi.

Regime forces captured on video indiscriminately shooting at civilians in Tehran, Iran!



Call your politicians and make them speak up for the brave people of Iran!pic.twitter.com/5AOaAXJ7sX — Visegrád 24 (@visegrad24)January 11, 2026

U međuvremenu, američki mediji navode da predsjednik SAD Donald Tramp razmatra više opcija djelovanja u vezi s Iranom. Kako prenosi CNN, pozivajući se na izvore iz administracije, razmatraju se različiti vojni i drugi planovi, ali bez direktne američke vojne intervencije. Tramp još nije donio konačnu odluku, ali je poručio da su Sjedinjene Države spremne da reaguju ukoliko iranske vlasti upotrijebe smrtonosnu silu protiv demonstranata.

THREAD: Verified videos of Iran protests - 10 January



Heavy clashes on Vakil Abad Boulevard in Mashhad. Protesters hide behind barricades as security forces fire shots from a footbridge.



Video:@Vahid



Location:https://t.co/48rK47fgrp



With Richard Irvine Brown@GeoConfirmedhttps://t.co/LGCLaI1XaIpic.twitter.com/pGQBnH9LKu — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86)January 11, 2026

„Iran traži slobodu, možda kao nikada prije. SAD su spremne da pomognu“, napisao je Tramp na društvenim mrežama, dok je ranije poručio da će se Amerika „uključiti“ ukoliko nasilje eskalira.

Iranska državna agencija IRNA najavila je za sjutra masovne kontramitinge širom zemlje. Jedan od većih skupova planiran je na trgu Enkelab u centru Teherana, uz poruku da je cilj okupljanja „osuda djelovanja izgrednika i naoružanih terorista“.

Uprkos gotovo potpunoj blokadi interneta, na društvenim mrežama i dalje se pojavljuju snimci nereda. Na jednom od njih, navodno snimljenom u Mašhadu, vidi se zgrada u plamenu, demonstranti iza improvizovanih barikada i čuju se pucnji, dok se u daljini naziru siluete pripadnika bezbjednosnih snaga.