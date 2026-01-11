„Kuba je decenijama živjela od velikih količina nafte i novca iz Venecuele. Zauzvrat, Kuba je pružala ‘bezbjednosne usluge’ posljednja dva venecuelanska diktatora, ali više ne“, napisao je Tramp.

Izvor: Youtube/ Fox News/Screenshot

Predsjednik SAD Donald Tramp danas je, u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, pojačao pritisak na Kubu, navodeći da „snažno predlaže“ da ta zemlja postigne dogovor sa Vašingtonom i da više neće dobijati novac od naftne industrije Venecuele.

„Kuba je decenijama živjela od velikih količina nafte i novca iz Venecuele. Zauzvrat, Kuba je pružala ‘bezbjednosne usluge’ posljednja dva venecuelanska diktatora, ali više ne“, napisao je Tramp.

U objavi je nastavio:

„Većina tih Kubanaca je mrtva od prošlonedjeljne američke akcije, a Venecuela više ne treba zaštitu od nasilnika i iznuđivača koji su ih držali kao taoce toliko godina. Venecuela sada ima Sjedinjene Američke Države, najmoćniju vojsku na svijetu (daleko!), da ih štiti i štitićemo ih. Više neće biti nafte i novca za Kubu – nula!“



„Snažno predlažem da postignu dogovor, prije nego što bude prekasno“, dodao je Tramp.

Kubanski ministar vanjskih poslova Bruno Rodrigez odgovorio je na Trampove poruke.

„Prošlo je osam dana od brutalne otmice legitimnog predsjednika Venecuele Nikolasa Madura i njegove supruge Silije Flores. Zahtijevamo od vlade SAD da okonča ovo ilegalno zadržavanje, poštuje njegov imunitet, zaustavi pravnu i medijsku farsu u koju su pretvorili ovaj proces i brine o njegovom životu i bezbjednosti. Pozivamo međunarodnu zajednicu da se pridruži ovom pravednom zahtjevu, kako bi se očuvalo međunarodno pravo, život, pravda i prava predsjednika Madura i njegove supruge“, naveo je Rodrigez na platformi X.