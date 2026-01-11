Na društvenim mrežama tokom noći pojavili su se i snimci koji navodno prikazuju sukobe bezbjednosnih snaga i demonstranata u Mašhadu.

Izvor: MEK/The Media Express / Sipa Press / Profimedia

Iranska državna televizija javlja da je večeras u Mašhadu ubijen visoki bezbjednosni zvaničnik.

Prema navodima državnih medija, brigadni general Javad Kešavarz, komandant snaga za borbu protiv trgovine narkoticima u tom gradu na istoku Irana, ubijen je oko 21.30 po lokalnom vremenu u, kako je opisano, „napadu naoružanih izgrednika“.

