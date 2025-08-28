Bogdana smije još samo jednom da zatrudni: Veljko Ražnatović ogolio dušu, spomenuo i zeta Gudelja

Mladi bokser i sin pjevačice Svetlane Cece Ražnatović, Veljko Ražnatović, svojevremeno je odlučio da iznese u javnost brojne detalje vezane za svoj život i porodicu.

Izvor: Instagram/ac3isb4ck/Printscreen

Veljko Ražnatović rijetko govori za medije, pogotovo o privatnom životu, ali je tada napravio presjedan. Mladi bokser i sin pjevačice Svetlane Cece Ražnatović, Veljko Ražnatović, svojevremeno je odlučio da iznese u javnost brojne detalje vezane za svoj život i porodicu.

Progovorio je o odnosu svoje majke sa njegovom decom.

Cecu unuci zovu baba

Poznato je da Ceca ne voli da je zovu baba ili baka, pa svoje unuke uči da je zovu već poznatim nadimkom, a pjevačicinom sinu Veljku se to ne dopada, pa je istakao da neće još dugo tako biti.

"Čuj da je zovu Ceca, deca... To ne može. To je pogrešno", rekao je Veljko i objasnio svoje viđenje toga:

"Ti si baba tom djetetu. Neće je zvati Ceca, kao što ni mene neće zvati Veljko. To može dok su mali, ali sigurno kad budu malo stariji neće tako biti, htjela ona to ili ne. Moraće da je zovu baka. To je neki ciklus života, Bože. Nisam je ni ja zvao Svetlana, nego majka", rekao je Ražnatović.

Pogledajte Veljkove sinove u Žitorađi:

Bogdana sme još samo jednom da zatrudni

Veljko je otvoreno progovorio i o ženi Bogdani koja je u tom trenutku bila treći put trudna, sa sinom Isaijom. Ražnatović je u velikoj ispovijesti istakao da Bogdana po savetu ljekara sme još jednom da ostane trudna, što će biti 4. put, jer bi sve drugo bilo rizično pošto se svaki put porodila carskim rezom.

"Ona će sada treći put ići na carski rez i mi možemo još jedno dijete da imamo. Fizički, ona ne bi smjela više da ostaje trudna, tako da...", počeo je Veljko.

Potom je objasnio da je Bogdana sva tri puta zatrudnela prirodnim putem.

"Ovo je sve od Boga, sva tri sina. Ništa nismo vještački, ni ovo... Nismo znali šta je, kako je Bog rekao tako je i bilo. Ja se nadam da će četvrto. Mislim, mi ćemo sad malo napraviti pauzu jer smo u ludilu totalnom. (smijeh) Ali, nadam se stvarno da će četvrto dijete biti djevojčica i da će biti tatina princeza najmlađa. Biće i neka razlika između svih njih i tako", priznao je Ražnatović u podkastu Informera.

Pogledajte Veljka i Bogdanu:

O Gudelju i Anastasiji

Veljko se dotakao i zeta Nemanje Gudelja, te tom prilikom otkrio da li mu Anastasija nedostaje.

"Ne! Ne u tom smislu, čujem se s njom svakoga dana. Živi svoj život, mnogo sam zadovoljan njenim izborom. Muž joj je legenda, gleda je kao malo vode na dlanu i mnogo joj je bolje tamo nego što bi joj bilo s nama, realno."

Veljko je progovorio i o najtežem periodu u životu.

"Jesam, dotakao sam dno jednom u životu i tada sam se restartovao. Za moj pojam je to dno. Hoću samo da kažem da sam bio tu, i ako je neko u toj situaciji sada, ovo što ja pričam je jedini put. Pomogla mi je vjera i samo vjera."