„Ne želimo da budemo Amerikanci, ne želimo da budemo Danci, želimo da budemo Grenlanđani. Budućnost Grenlanda moraju da odlučuju Grenlanđani.“

Izvor: Youtube/printscreen/The White House/Socialdemokratiet/Printscreen

Premijerka Danske Mete Frederiksen izjavila je danas da se ta zemlja nalazi u „sudbonosnom trenutku“ usljed prijetnji Donalda Trampa da preuzme Grenland, optužujući Sjedinjene Američke Države da bi mogle okrenuti leđa NATO-u.

Govoreći na debati lidera partija na političkom skupu u nedjelju, danska premijerka je kazala da se njena zemlja nalazi „na raskršću“.

Njene izjave uslijedile su uoči ključne sedmice u sve napetijim odnosima između Danske, Grenlanda i SAD, tokom koje se očekuje sastanak američkog državnog sekretara Marka Rubija sa danskim i grenlandskim ministrom vanjskih poslova, Larsom Lokeom Rasmusenom i Vivian Motzfeldt.

„U pitanju je više nego što se na prvi pogled vidi, jer ako ono što doživljavamo od Amerikanaca znači da zaista okreću leđa zapadnom savezu, da okreću leđa našoj NATO saradnji prijeteći saveznika, što ranije nijesmo doživjeli, onda će sve stati“, rekla je Frederiksen.

U petak je Tramp izjavio da će SAD preduzeti akciju po pitanju Grenlanda „svidjelo im se to ili ne“.

Rekao je: „Nešto ćemo učiniti sa Grenlandom, ili na lijep način ili na teži način.“ Njegova administracija je više puta odbila da isključi mogućnost upotrebe vojne sile – uprkos tome što su Danska i Grenland članice NATO-a.

Grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen, zajedno sa liderima preostale četiri političke partije u toj zemlji, odgovorio je zajedničkim saopštenjem:

„Ne želimo da budemo Amerikanci, ne želimo da budemo Danci, želimo da budemo Grenlanđani. Budućnost Grenlanda moraju da odlučuju Grenlanđani.“