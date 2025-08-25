"Osjećam se kao da sam u vezi sa Marijom Šerifović": Ana Nikolić priznala da je nožem napala Raleta

Ana tvrdi da je Goran sve vrijeme bio u vezi sa Oljom, a nju je krio, a potom otkrila i kako je krenuo sukob i fizički obračun.

Ana Nikolić prijavila je svog, sada već bivšeg partnera, kompozitora Gorana Ratkovića Raleta zbog nasilja. Pjevačici je završila u policiji gdje je dala izjavom povodom drame u stanu, a on je dobio zabranu prilaska na 48 sati.

Nikolićeva se sada prvi put obratila javnosti povodom cijele situacije i progovorila o detaljima sukoba.

Sukob u toku vožnje

Kako je navela, incident se dogodio dok su putovali, kada je Rale vozio automobil i došlo je do žestokog sukoba između njih dvoje.

"Rale me je sa vozačkog mesta gurnuo ka staklu i rekao da izađem napolje, a ja sam bila vezana, otkačio mi je pojas i udario me je i tu mi je sada modro. Izašao je potom na cigaretu, a ja sam prešla na njegovo mjesto da vozim jer nisam bila pijana i nisam htjela da pravim cirkuse svaki put", kaže i objašnjava kako je izgledao njihov susret u kući.

"Ulazim kasnije u kuću i vidim on pije rakiju. Rekla sam mu da je ostao ključ od kuće sa spoljne strane, a on je meni rekao da sam ga ostavila na pumpi, jer je napad najbolja odbrana, a obezbjeđenju sam rekla da pozove nekoga da me vozi za Beograd, a oni meni odgovara "Crna Ana pa ko će da te vozi u 4:15h", u pravu su, tri dana me je psihički tamo zlostavljao i ja sam otišla u drugi hotel i onda sam ja poludjela i na kraju sam sela i vozila sama", rekla je Ana i dodala:

"Da ga neko pita šta mu je ta Ana Nikolić uradila? Jel te varala? Jel te lagala? Jel nešto uradila pogrešno? Štiti te dvije godine u tome šta radiš i kako se ponašaš, šta ti je ta žena uradila da ti tako radiš, on ne bi imao odgovor jer ne zna, on ima kompleks "dive" mora na kraju svega da upropasti nešto kako bi on bio u centru pažnje, ne znam dokle ide ta njegova bolest, osjećam se kao da sam u vezi sa nekom ženom pjevačicom, kao da sam sa Marijom Šerifović u vezi, tako se osjećam."

"Rekla sam mu da bude on zvijezda, a ja ću da budem menadžer i da idem da pričam sa ljudima jer on to očigledno ne zna da radi, svi smo vidjeli, ali onda ti i pjevaš, poslije me molio da sklonim sliku jer laže da nije bio u vezi sa Oljom Bajrami, laže da nije jer sam ja sa njom pričala, ja sam ta koja je upala u njihovu vezu, a nisam ni znala, lagao me je da je slobodan i sam, a kad sam stavila prvi put našu sliku zajedničku preklinjao me je da je obrišem dok sam ja mislila da je to prirodna stvar, on je meni skočio i na haubu".

Shvatila da ima paralelnu vezu

Ana tvrdi da je Goran sve vrijeme bio u vezi sa Oljom, a nju je krio.

"Kada sam shvatila da je u vezi sa Oljom pomodrela su mi usta od pritiska, njegov sin mi je davao neke ljekove koje ja pijem, ali ne mogu bez recepta, on se dogovarao sa Oljom gdje da se parkira kako joj ja ne bih uništila auto", priča Ana i pominje još jedan incident.

"Sad sam opet bez auta, oštetili su ga, a možda je i Rale razvalio auto jer je on sam toliko razvaljen da ne zna gdje je lijevo, prelazio je tri puta preko pune linije, nismo znali gdje ćemo da završimo. Rekla sam mu da ne želim da budem Silvana Armenulić i da neću sa njim da se vozim i da rizikujem i da ću da pređem kod obezbjeđenja, a on je meni rekao "Evo ku*vo idi kod obezbjeđenja".

O preseljenju na Avalu

Ana je otkrila i zašto se preselila na Avalu.

"Na Avalu sam se preselila pod uslovom da mu više ne pada na pamet da me sa djetetom seljaka, ima da ti isječem glavu, nemoj to više da mi radiš, on mi je tada rekao da neće više nikad u životu i evo šta radi sve vrijeme", priča pa dodaje:

"Sve poruke koje meni stižu, stižu i njemu na telefon, ne znam kako je to uradii i od kada, pomjerio mi je silikon kada me je udario, rekla sam mu da će morati sad to sve da mi plati, a on je meni rekao sam loša majka, zato sam ga napala nožem. Stavila sam dijete zbog njega na drugo mjesto, a on meni da kaže da sam loša majka, ma uzeću mu kuću, pomiriću se i sa Rastinom majkom Slađom, pomiriću se i sa najgorim neprijateljem samo da se zadužim milion i da mu uzmem kuću, to je sada završena priča, nemojte biti kao ja, prijavite nasilje odmah", završila je Ana za Hype.

