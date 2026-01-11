"Prije sam za vezu na jedno veče nego za četvrti brak": Nataša Bekvalac otkrila da je već 7,5 godina sama

Nataša Bekvalac iza sebe ima tri braka, a kategorična je u svom stavu da je sa odlaskom pred matičara završila.

Pjevačica Nataša Bekvalac je nedavno u intervjuu za Kurir ispričala da je već sedam i po godina sama, a sada je otkrila i svoj stav o muškarcima.

O njenom ljubavnom životu posle tri braka se stalno polemiše, a i sama Nataša se nerijetko šali na ovu temu.

Pare ili ljubav?

- Jedno isključuje drugo baš. Ljubav. Kad ima ljudi, biće i para.

Debela srećna ili mršava nesrećna?

- Debela srećna.

Silikoni ili priroda?

- Priroda.

Krupni ili sitni muškarci?

- Krupni.

Četvrti brak ili veza na jedno veče?

- Veza na jedno veče.

Stari ili mlađi muškarci?

- Mlađi. Kad god se zagledam u nekog ili me neko zainteresuje, mlađi je od mene.

Svadba ili razvod?

- Svadba.

Podsjetimo, Nataša je nedavno u emisiji kod Roberta Čobana iskreno govorila o svoja tri prethodna braka i istakla da je željela dijete sa drugim mužem Ljubom Jovanovićem, ali da se to nije ostvarilo.

Da li ti je ćerka ikada rekla kako se osjećala dok je sa Ljubom, odnosno kasnije sa Lukom, živjela u istom domaćinstvu? upitao je direktno voditelj.

Pjevačica je bez zadrške odgovorila:

- Moja ćerka je Ljubu obožavala i dan-danas, imaju svoj odnos sa kojim ja nemam nikakve veze - objasnila je Nataša.

Na konstataciju voditelja da se Jovanović vjerovatno postavio kao drugar i oslonac, Bekvalčeva je kroz osmjeh dodala:

- Kao neka vrsta muške figure. Ja stvarno imam neke čudne životne priče.

Razgovor je potom otišao i korak dalje, pa je Čoban upitao da li je željela dete sa Jovanovićem.

- Željela sam, da, ali se prosto nije dogodilo. Život nam je dao neki drugi put i to je to -zaključila je pjevačica.

