Ana Nikolić tražila policiji helikopter od Avale do Vračara: Ovo je izgovorila nakon skandala i prijave

Autor Đorđe Milošević
0

Drama u emotivnom životu pop pjevačice Ane Nikolić ne prestaje, nakon što je prijavila Raleta za nasilje u porodici.

Ana Nikolić tražila policiji helikopter od Avale do Vračara Izvor: Instagram printscreen/ananikolicofficial/ Kurir/ Nenad kostić

Ana Nikolić posljednja dva dana glavna je tema javnosti zbog nasilja koje je prijavila policiji i optužila, sada već bivšeg dečka Gorana Ratkovića Raleta, da ju je pretukao.

Ona je policiji dala iskaz, nakon čega je Hitna pomoć došla u stanicu u Belom potoku.

Ljekari koji su tom prilikom izašli na lice mjesta konstatovali su da pjevačica nije životno ugrožena, ali da ima hematome i uputili je u drugu ustanovu. Nikolićeva je sinoć zahtijevala da joj obezbijede vazdušni prevoz od Avale do Beograda da je novinari ne bi fotografisali.

Dvije verzije priče

Podsetimo, Ana je objavila uznemirujući snimak na Instagramu u kojem tvrdi da je prebijena.

Sa druge strane, Rale se oglasio za Hype i otkrio razlog netrpeljivosti između njega i Ane.

"Ona kad poludi ne znam šta da radim. Eto, pred nastup ja je zovem da izađe iz sobe,a ona vrišti: "Je l sam ti rekla, još jednom li uđeš, biće otkazan koncert, je l sam ti rekla?" To je njen rečnik. Šta ću, ja izađem, a čovjek koji nas čeka me zove i ja mu pričam neke gluposti. Ona kaže da ja njoj nabijam tenziju pred svaki nastup. Kunem ti se ja se trudim da relaksiram stvari, ali ona ne. Trpim dok mi ne pukne film, normalno je da na kraju puknem. Ne znam da li ima neki strah, ne mogu da provalim u čemu je problem. Problem sa mnom je taj da sam ja k**var, ja sam švaler, eto od 2017. godine nisam sa tom osobom, znači pipnuo je nisam, žena se udala, ali ne, ja sam bio sa njom u njenoj glavi, a to nema veze sa životom", objašnjava kompozitor u telefonskom razgovoru.

Izvor: Kurir/ Mondo

Tagovi

Ana Nikolić Goran Ratković Rale

