Šta je Rale govorio o vezi sa Anom Nikolić? Planirali vjenčanje, a ona ga sada prijavila za nasilje

Poznati kompozitor Goran Ratković Rale i Ana Nikolić od samog početka imali su burnu vezu.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Pjevačica Ana Nikolić prijavila je svog partnera, kompozitora Gorana Ratkovića Raleta, za nasilje u porodici, nakon čega mu je izrečena zabrana prilaska. Nakon incidenta, Ana se oglasila putem Instagrama, gde je pokazala povrede koje je, kako tvrdi, zadobila.

Njihova veza je od samog početka bila burna. Iako su tek sredinom 2024. godine javno potvrdili da su u emotivnom odnosu, ubrzo su postali nerazdvojni. Živjeli su zajedno i često se zajedno pojavljivali u javnosti, posebno na raznim događajima i svječanostima, djelujući kao skladan par – sve do sada.

"Ne krijem da smo zajedno, nije sporno da smo zajedno, ali ne vidim u čemu je poenta insistirati na tome. Mislim da bi bilo dobro da kamere ubacite tamo gdje živimo pa da vidite na šta to liče. To traje dok neko ne ode da spava. Konstantno. U ilegali sam već 30 godina i sad sam odjednom…ne znam ni kako da se ponašam", izjavio je kompozitor za Blic.

Iako su nekoliko puta raskidali u par mjeseci, početkom 2025. godine Goran Ratković je potvrdio za medije da planira vjenčanje sa Anom.

"Istina je da planiramo vjenčanje. Hvala na čestitkama, ali još uvjek ne znamo sve detalje, jer je teško uskladiti obaveze. Čim budemo imali konkretne informacije, obavestićemo vas. Ana jeste bila u manastiru da se raspita oko svega što je potrebno za crkveni brak", izjavio je Rale.

Olja Bajrami o njihovom odnosu

Podsjetimo, pjevačica Olja Bajrami gostovala je u emisiji "Ispovjest", u kojoj je otkrila mnoge detalje odnosa Ane i Raleta iz perioda kada su tek započeli vezu, a u jednu raspravu je i ona bila umiješana.

"Po dogovoru sam došla u studio da uradim deo albuma, ja nisam znala da su oni u vezi. To je takva frka bila u studiju, a ja nisam ništa radila osim što sam sedela. Rekla sam mu da ode da joj objasni zašto ne sme da se popne, a ona je bila ispred vrata i čekala da uđe. Ispala je frka između njih dvoje, oni su se izudarali u kolima, ona ga počupala, a čovek tek presadio kosu prije par mjeseci."