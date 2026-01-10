Venecuela je oslobodila 18 političkih zatvorenika, uključujući opozicione lidere, dok lokalne organizacije procenjuju da u zemlji i dalje ima više od 800 pritvorenih političara.

Izvor: Juan BARRETO / AFP / Profimedia

Broj političkih zatvorenika koje je Venecuela oslobodila porastao je na 18, saopštile su u subotu organizacije za zaštitu ljudskih prava, u odnosu na devet koliko ih je bilo pušteno u petak popodne.

Puštanje stotina političkih zatvorenika u toj južnoameričkoj zemlji godinama zahtijevaju organizacije za ljudska prava, međunarodne institucije i opozicioni političari, među kojima je i dobitnica Nobelove nagrade za mir Marija Korina Mačado, čiji je nekoliko bliskih saradnika u pritvoru.

Američki predsjednik Donald Tramp i venecuelanski poslanik Horhe Rodrigez, brat privremene predsjednice Delsi Rodrigez, ocijenili su oslobađanja kao gest mira. Tramp je na društvenim mrežama objavio da je otkazao drugi talas napada na Venecuelu nakon što je ta zemlja počela da sarađuje.

Oslobađanje zatvorenika zaokružuje nedelju velikih preokreta u Karakasu, od američkog napada na Venecuelu i šokantnog hapšenja predsjednika Nikolasa Madura, preko njegovog prebacivanja u Njujork gdje mu se sudi po optužbama za narkoterorizam, do polaganja zakletve Delsi Rodrigez i najave da će SAD preraditi i prodati 50 miliona barela venecuelanske sirove nafte.

Ne postoji zvaničan spisak koliko će tačno zatvorenika biti pušteno niti ko su oni. Lokalna organizacija za zaštitu ljudskih prava Foro Penal procenjuje da se u zemlji nalazi 811 političkih zatvorenika, među kojima je više od 80 stranaca, uključujući dvojicu iz SAD i jednu osobu sa američkim boravkom.