Otkazan koncert Sanje Vučić: Izbio kuršlus pred sam nastup, pjevačica izašla na binu i obratila se publici

Otkazan koncert Sanje Vučić: Izbio kuršlus pred sam nastup, pjevačica izašla na binu i obratila se publici

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Sanja Vučić morala da otkaže koncert u rodnom Kruševcu

Pjevačica Sanja Vučić otkazala koncert u Kruševcu Izvor: Instagram printscreen/sanjalilwolf

Pjevačica Sanja Vučić sinoc je trebalo da održi koncert u rodnom Kruševcu, ali nažalost, do toga nije došlo. Pjevačica je izašla na binu i objasnila šta se dogodilo.

Sanja i njen bend bili su spremni da naprave fenomenalnu atmosferu, ali zbog snijega to nije bilo moguće. Kako je snijeg padao i po kutiji sa strujom, došlo je do kuršlusa i nestalo je struje zbog čega nije bilo moguće održati koncert.

"Nažalost, zbog vremenskih uslova nećemo moći da održimo koncert večeras. Nije do nas, meni je jako žao, novi datum je 15. januar. Ko god bude želio, slikaćemo se, da ne bude da ste došli za džabe", rekla je pjevačica.

 (Blic, MONDO)



Sanja Vučić koncert otkazala kruševac

