Raletu je izrečena hitna policijska mjera zbog nasilja.

Izvor: ananikolicofficial/instagram

Pjevačica Ana Nikolić prijavila je u toku današnjeg dana kompozitora Gorana Ratkovića Raleta za nasilje u porodici, nakon čega je par završio u policiji.

Nakon što su ih domaći mediji snimili tokom i nakon davana izjave, Ana je nedavno napustila policijsku stanicu i uputila se u nepoznatom pravcu.

Vidi opis Raletu zabranjeno da prilazi Ani Nikolić: Kompozitor dobio krivičnu zbog nasilja u porodici Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Kurir Br. slika: 15 15 / 15 AD

Kako sada domaću mediji saznaju, Raletu je izrečena hitna policijska mjera zbog nasilja nad pjevačicom Anom Nikolić. Kompozitor je dobio krivičnu prijavu za nasilje.

Ne želi više da ga vidi

Ana se oglasila za domaće medije i potvrdila navode o čitavoj drami.

"Ključ mi je ostao kod njega, eno je policija kod njega. Da idem u tu kuću više neću ni mrtva. Više očima neću da ga vidim. Ovo je kraj, prijavila sam ga policiji, dosta je bilo", rekla je Ana Nikolić za Hype.

Rale se takođe oglasio za domaće medije.

"Ne mogu ništa da kažem ništa, dali smo oboje iskaz", rekao je, a potom i otkrio djelić haosa.

"Došlo je do svađe, imam zabranu prilaska 48h".