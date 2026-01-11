Predikcije o poretku na kraju sezone u Evroligi ne idu u korist Partizanu i Crvenoj zvezdi.

Iako su se mnogi nadali da će ove sezone Partizan i Crvena zvezda napraviti iskorak u Evroligi, čak se pričalo i o fajnal-foru, međutim iz kola u kolo sve lošije stoje na tabeli. Partizan "drži fenjer" i ima samo šest pobjeda ove sezone, dok je Crvena zvezda sa sedam poraza u poslednjih deset kola sada u opasnosti da "sklizne" van plej-in zone (ispod desetog mjesta).

Specijalizovani Tviter profil "Figurei8ht", koji se čitave sezone bavi predikcijama o konačnom poretku u regularnom dijelu sezone, procijenio je da ni Partizan ni Crvena zvezda na kraju neće doći do plej-ina.

EuroLeague Playoff & Play-In Projection | Round 21/38 (️ card)



Top 4 | 24 wins threshold

➖ Monaco and Fenerbahçe are the two favorites with >50% chances

➖ Hapoel Tel Aviv, Barcelona, and Olympiacos follow one step behind.



Top 6 | 23 wins required (maybe even 24)

➖…pic.twitter.com/AydtWfK9BW — Figurei8ht (@Figurei8ht)January 10, 2026



Partizanu se predviđa između 11 i 12 pobjeda ove sezone, a trenutno mu se daje ispod 1 odsto šansi da dođe do najboljih 10 u Evroligi. Što se tiče Crvene zvezde, ona je između 19 i 20 pobjeda, a to joj trenutno daje 45 odsto šansi da uđe u plej-in Evrolige.

Veće šanse daju se Olimpiji iz Milana, s kojom se pretpostavlja da će se Zvezda boriti za poslednju "vizu" u plej-inu, a daleko veće Žalgirisu, Real Madridu i Panatinaikosu za koje se takođe vjeruje da će u plej-in.

Naravno, ovo ništa ne mora da znači, mogući su preokreti, ali šanse Crvene zvezde ne kotiraju se dobro kao prije mjesec dana.

Podsjetimo, pred crveno-bijelima je serija od tri teška gostovanja (Olimpija, Monako i Virtus) posle kojih će biti jasnije da li su ove predikcije na pravom putu ili ne, dok crno-bijelima predstoji odbrana časti protiv Olimpijakosa u "Pioniru", pa Bajerna u gostima, a zatim i Hapoela u "Beogradskoj areni".



