Desetine maskiranih izraelskih doseljenika napalo je 67-godišnjeg Palestinca na Zapadnoj obali, udarajući ga palicama i nogama, dok su zapalili i uništili vozila.

Izvor: X/Middle East Eye/Printscreen

Pojavila se snimka koja prikazuje desetine maskiranih izraelskih doseljenika kako palicama tuku starijeg Palestinca na okupiranoj Zapadnoj obali.

Sigurnosne kamere zabilježile su napad na rasadnik u selu Deir Šaraf, gdje je grupa muškaraca, većinom obučena u crno, udarala i šutirala 67-godišnjeg Basima Saleha Jasina nakon što je pao na tlo, prenosi Sky News.

Prema izjavama svjedoka za Associated Press, ostali radnici rasadnika pobjegli su kada su vidjeli doseljenike kako se približavaju. Međutim, Jasinu je gluh i nije mogao da čuje upozorenja da se skloni.

Na snimku se vidi kako Jasin pokušava da pobjegne pred napadačima prije nego što padne. Dok kleči, jedan muškarac ga šutira, a drugi ga više puta udara predmetom nalik palici. Jasin se zatim oslanja rukama o tlo, a dok napadači odlaze, dvojica mu u prolazu zadaju udarce nogom, nakon čega ga treći šutira u glavu. Na kraju mu prilaze još dvojica i udaraju ga palicama dok ponovo ne padne.

Svjedoci navode da je Jasin hospitalizovan sa slomljenim kostima u ruci, te povredama lica, grudnog koša i leđa. Dodali su i da su u napadu na rasadnik zapaljena i uništena četiri automobila.

Porast nasilja na Zapadnoj obali

Ovo je poslednji u nizu incidenata u jeku rastućeg nasilja izraelskih doseljenika na Zapadnoj obali. Napadi su se pojačali tokom sezone berbe maslina u oktobru i početkom novembra prošle godine, a od tada se nastavljaju.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu nazvao je počinioce "šakom ekstremista" i pozvao snage reda da ih gone zbog "pokušaja uzimanja zakona u svoje ruke". S druge strane, organizacije za ljudska prava i Palestinci tvrde da je problem mnogo širi i da su napadi postali svakodnevica na čitavom teritoriju.

Uhapšeno troje osumnjičenih

Izraelska vojska saopštila je da je poslala vojnike na mjesto događaja nakon dojave o desetinama maskiranih Izraelaca koji vandalizuju imovinu. Navode da su Izraelci zapalili palestinska vozila i napali Palestinca u jednom od njih. Dvije osobe su prevezene u bolnicu radi medicinske pomoći.

Vojska je potvrdila da je uhapsila troje osumnjičenih koji su predati policiji na dalju istragu. U saopštenju su poručili: "Sigurnosne snage osuđuju nasilje bilo koje vrste".