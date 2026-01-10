U Nikaragvi je uhapšeno najmanje 60 ljudi zbog podrške hapšenju Madura.

Izvor: EPA/MIGUEL GUTIERREZ

Vlasti u Nikaragvi uhapsile su najmanje 60 osoba zbog navodnog proslavljanja ili izražavanja podrške hapšenju predsednika Venecuele Nikolasa Madura, saopštila je u petak grupa za ljudska prava i lokalni mediji.

Predsjednik Nikaragve Daniel Ortega i njegova supruga, potpredsjednica Rosario Murijo, čvrsti su saveznici Madura, koji je prošle subote u Karakasu uhapšen od strane američkih vojnih snaga i prebačen u Njujork, gdje mu se sudi po optužbama za trgovinu drogom i oružjem. Od hapšenja Madura i njegove supruge Silije Flores, došlo je do "najmanje 60 arbitrarnih hapšenja" zbog navodne podrške operaciji, saopštila je nevladina organizacija Blue and White Monitoring, koja prati kršenja ljudskih prava u Nikaragvi.

Grupa je navela da je 49 osoba i dalje u pritvoru "bez informacija o njihovom pravnom statusu", dok je devetoro pušteno, a troje privremeno zadržano.

"Ovaj novi talas represije sprovodi se bez sudskog naloga i zasniva se isključivo na izražavanju mišljenja: komentarima na društvenim mrežama, privatnim proslavama ili neprenošenju zvanične propagande", navela je grupa.

Prema pisanju Confidenciala, novina iz Nikaragve objavljena van zemlje, hapšenja su izvršena pod "stanjem uzbune" koje je naredila Murijo nakon hapšenja Madura – uključujući nadzor u kvartovima i na društvenim mrežama.

La Prensa, još jedna lokalna novina, navodi da su hapšenja izvršena zbog "objava u prilog" američkoj operaciji.

Do hapšenja je došlo dan nakon što je Donald Tramp tvrdio da je otkazao drugi talas napada na Venecuelu jer je zemlja počela da sarađuje sa SAD oko naftne infrastrukture i pustila političke zatvorenike.

Predsjednik SAD rekao je da je otkazao planiranu vojnu akciju u znak priznanja da su vlasti u Karakasu oslobodile "veliki broj" zatvorenika i "traže mir".

Tramp nije precizirao navodni plan za nove udare, ali je rekao da američka mornarička flota u Karibima ostaje, čime Vašington zadržava mogućnost da u kratkom roku napadne Venecuelu.