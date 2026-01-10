Milan Perović je odbacio optužbe da je nezakonito postupao.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Službenica budvanskog Vodovoda i kanalizacije Suzana Ivanović podnijela je krivičnu prijavu Specijalnom državnom tužilaštvu protiv tog opštinskog preduzeća i vršioca dužnosti izvršnog direktora Milana Perovića zbog zloupotrebe službenog položaja.

Krivičnu prijavu, u koju su “Vijesti” imale uvid, tužilaštvu, na čijem je čelu Vladimir Novović, podnio je pravni zastupnik Ivanovićeve, advokat Srđa Jovanović.

Turbulencije u najjačoj opštinskoj firmi počele su nakon što je Perović koji je, pozivajući se na nalaz Inspekcije rada, početkom decembra prošle godine uručio otkaze za 25 stalno zaposlenih radnika, među kojima je i Ivanović. Ona je tada osporila rješenje Perovića, te preko advokata Jovanovića podnijela prijavu Inspekciji rada da izvršni nadzor u Vodovodu i kanalizaciji, što je urađeno.

Perović je odbacio optužbe da je nezakonito postupao. On je “Vijestima” kazao da je čitav postupak sproveo u skladu sa zakonom i nalazima Inspekcije rada.

“Nakon što je Inspekcija rada već jednom izvršila nadzor kod poslodavca i utvrdila nepravilnosti u pogledu neoglašavanja slobodnih radnih mjesta, ostavljajući poslodavcu rok od 15 dana da otkloni uočene nezakonitosti, poslodavac je, postupajući preko v. d. direktora Milana Perovića, umjesto da nepravilnosti otkloni u sopstvenoj sferi, donio i podnositeljki uručio tzv. “Obavještenje o prekidu radnog odnosa”, pozivajući se na sopstveno nepostupanje po obavezi oglašavanja i ničim potkrijepljenu tvrdnju da ugovor o radu podnositeljke “ne proizvodi pravno dejstvo”. Takvim postupanjem poslodavac je grubo povrijedio odredbe Zakona o radu, Opšteg kolektivnog ugovora i Zakona o inspekcijskom nadzoru, kao i osnovna prava podnositeljke na rad, zaradu i djelotvoran pravni lijek”, naveo je Jovanović u prijavi.

Postupajući po prijavi, Inspekcija rada naložila je Peroviću da stavi van snage odluke kojima je otpustio 25 radnika, te da ih vrati na posao, što ja on i učinio.

Ivanovićeva je zatražila da se načinom na koji je postupao direktor pozabavi SDT.

“Perović, kao odgovorno i službeno lice, protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja i ovlašćenja, na štetu oštećene Suzane Ivanović i većeg broja drugih zaposlenih u tom preduzeću, teže je povrijedio njihova prava iz rada i po osnovu rada. On je 1. decembra 2025. postupajući suprotno odredbama člana 51 Zakona o radu (preuzimanje zaposlenih), člana 108 Zakona o radu (promjena poslodavca i preuzimanje zaposlenih - promjena poslodavca ne može biti razlog za prestanak radnog odnosa), člana 163 Zakona o radu (načini prestanka radnog odnosa), člana 172 Zakona o radu (uslovi za individualni otkaz ugovora o radu) i člana 175 Zakona o radu (obavezna forma i sadržina odluke o otkazu ugovora o radu), bez sprovođenja zakonom propisanog postupka i bez donošenja pisanog rješenja o otkazu ugovora o radu kojim bi bio naveden zakonski osnov, obrazloženje i pouka o pravnom lijeku, izdavanjem više pisanih akata označenih kao “obavještenje” o prestanku rada, faktički jednostrano prekinuo radni odnos oštećene Suzane Ivanović i većeg broja drugih zaposlenih.

Ivanović i veći broj zaposlenih su bili zakonito preuzeti u DOO Vodovod i kanalizacija Budva na osnovu sporazuma o preuzimanju zaposlenih i sa kojima je ovaj poslodavac zaključio važeće ugovore o radu na neodređeno vrijeme. Perović im je onemogućio njihov dalji rad, ostvarivanje prava iz rada i po osnovu rada, te im na taj način prouzrokovao značajnu materijalnu i nematerijalnu štetu, pri čemu je postupao sa direktnim umišljajem, svjestan svog djela i njegove zabranjenosti”, navodi se u krivičnoj prijavi.

Kako se ističe, Perović je time u ime i za račun Vodovoda i kanalizacije izvršio jedno produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

“Suzana Ivanović je u početku radila kod poslodavca ‘KADAR plus DOO Bar’ na osnovu ugovora o radu na određeno vrijeme, uz uredno zaključenje više takvih ugovora i potpisane saglasnosti, dok je faktički rad obavljala kod korisnika DOO Vodovod i kanalizacija Budva, na poslovima koji su sistematizovani kod tog poslodavca. Na osnovu sporazuma o preuzimanju zaposlenog između ‘KADAR plusa’ i Vodovoda i kanalizacija Budva oštećena je zakonito preuzeta na rad. Na temelju tog sporazuma 8. aprila 2022. godine zaključen je ugovor o radu na neodređeno vrijeme između Vodovoda i kanalizacija i Suzane Ivanović, čime je nastupio punovažan radni odnos na neodređeno vrijeme kod tog poslodavca. Od dana zaključenja ugovora o radu na neodređeno vrijeme pa sve do 1. decembra 2025, Ivanović je uredno obavljala poslove radnog mjesta na koje je raspoređena, bila prijavljena na obavezno socijalno osiguranje, za nju su uplaćivani doprinosi, i nikada nije bila disciplinski sankcionisana niti je protiv nje vođen bilo kakav postupak zbog povrede radnih obaveza”, navodi se u krivičnoj prijavi.

Kako se naglašava, 1. decembra prošle godine v. d. izvršnog direktora Perović uručio joj je “obavještenje”, kojim joj prestaje radni odnos i da više ne dolazi na posao.

“Tom prilikom nije donijeto rješenje o otkazu ugovora o radu, nije naveden zakonski osnov za prestanak rada, nije sproveden propisani postupak, niti je oštećenoj ostavljena pouka o pravnom lijeku. Identičan obrazac postupanja primijenjen je i prema većem broju drugih zaposlenih, kojima je na isti način faktički prekinut radni odnos, čime se radi o više istovrsnih radnji zloupotrebe službenog položaja prema većem broju oštećenih, koje imaju karakter produženog krivičnog djela u smislu člana 49 Krivičnog zakonika. Takvim postupanjem povrijeđene su imperativne odredbe Zakona o radu. Umjesto da eventualne nepravilnosti u vezi sa ranijim oglašavanjem radnog mjesta, koje terete isključivo poslodavca, ispravi na zakonom propisan način, Perović je, postupajući u ime Vodovoda i kanalizacije, ignorisao institut preuzimanja zaposlenog i ugovor o radu na neodređeno vrijeme, zanemario nalaze Inspekcije rada i pribjegao nezakonitom “obavještenju”. Takvo postupanje predstavlja tipičnu zloupotrebu službenog položaja, jer službeno lice svjesno primjenjuje pravno nepostojeći institut kako bi zaobišlo obavezne odredbe Zakona o radu i onemogućilo zaposlenima zaštitu njihovih prava”, ističe advokat Jovanović.

Tvrdi da “pravna teorija i komentari Krivičnog zakonika ukazuju da se zloupotreba službenog položaja ogleda upravo u protivpravnom korišćenju ovlašćenja suprotno važećem zakonskom režimu, pri čemu je posljedica teža povreda prava drugog ili pričinjavanje štete”.

“Sudska praksa u Crnoj Gori i regionu u više navrata je zauzela stav da povrede propisa radnog prava koje rezultiraju nezakonitim prestankom radnog odnosa, naročito kada su praćene svjesnim zaobilaženjem obavezne procedure i ciljanom eliminacijom zaposlenih, mogu predstavljati osnov za krivičnu odgovornost za zloupotrebu službenog položaja. Takođe, praksa Evropskog suda za ljudska prava štiti prava iz radnog odnosa i potraživanja iz rada kao imovinu u smislu člana 1 Protokola br. 1 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, pa samovoljno i nezakonito uskraćivanje zaposlenom mogućnosti da radi i prima zaradu od javnog poslodavca ima naročitu težinu”, piše u prijavi.

Krivična odgovornost "Vodovoda", kako se dodaje, proizilazi iz Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela.

“Kršenjem zakonskih odredbi oštećenima Suzani Ivanović, i ostalima je na taj način pričinjena značajna materijalna šteta u vidu izgubljene zarade, neuplaćenih doprinosa i drugih primanja po osnovu rada, kao i nematerijalna šteta u vidu duševnog bola, narušene egzistencijalne sigurnosti i povrede dostojanstva”, navodi se u prijavi.