"Hvali se što je u vezi sa Anom": Pjevačica bez dlake na jeziku nakon sukoba Nikolićeve i Raleta

Autor Ana Živančević
0

Pjevačica Ivana Šašić uputila je javnu podršku svojoj koleginici Ani Nikolić.

"Hvali se što je u vezi sa Anom": Pjevačica bez dlake na jeziku nakon sukoba Nikolićeve i Raleta Izvor: Instagram printscreen/ananikolicofficial

Nakon što je pjevačica Ana Nikolić šokirala javnost objavom snimka na kojem se vide modrice i ožiljci, navodno nastali nakon brutalne svađe sa kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom, oglasila se njena koleginica Ivana Šašić i javno joj uputila podršku.

Ivana je putem društvenih mreža poručila:

"Velika podrška, draga moja! Svako od nas ima uspone i padove u životu, svi pravimo greške, savršeni nismo. Svašta se može reći za svakog, ali za tebe nikada! Jer si dobar čovjek, drug, koleginica, prijatelj. Beskrajno zanimljiva. Dobar pjevač. Čuj, drznuo se neko da te tuče, lomi, maltretira, a lijepo mu bilo da ide po emisijama i da se hvali što je u vezi sa Anom Nikolić", napisala je Ivana, dodajući:

"Koga bre ko da tuče? Koga bre ko da maltretira? Niko nikada ni jednu ženu. STOP nasilju nad ženama."

Izvor: Instagram printscreen/ ivanasasic_official

Podsjetimo, sinoć je Ana Nikolić prijavila svog vanbračnog partnera Gorana Ratkovića Raleta zbog nasilja.

Kako se navodi pjevačica se uputila u policiju gde je prijavila svog partnera, a nakon pregleda u Zavodu za urgentnu medicinu, primijećeno je da pjevačica ima tjelesne povrede i da je vidno uznemirena.

