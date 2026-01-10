Sjedinjene Države navodno planiraju da napadnu Iran.

Sjedinjene Američke Države navodno razmatraju mogućnost napada na Iran, objavio je "Wall Street Journal" pozivajući se na visoke američke zvaničnike bliske administraciji američkog predsjednika Donalda Trampa. Tramp je ranije danas objavio da je spreman da pomogne režimu u Iranu dok bijesne protesti već 15-ak dana.

"Zvaničnici Trampove administracije su vodili preliminarne razgovore o tome kako izvršiti napad na Iran ako bude potrebno... uključujući i koji objekti bi mogli biti meta", navode američki zvaničnici.

Prema pisanju lista iz Njujorka, Vašington navodno razmatra vazdušne udare na vojne ciljeve u Iranu. Zasad nema konkretnih planova, samo se razmatralo kao jedna od potencijalnih opcija.

Da podsjetimo, u Iranu su izbili protesti krajem decembra zbog ekonomske situacije u zemlji - nacionalna valuta je oslabila, inflacija je velika i cijene su “eksplodirale”. U međuvremenu su protesti eskalirali u masovne demonstracije u više desetina gradova u Iranu.

Nema interneta i telefonske veze u mnogim djelovima zemlje. Otkazani su brojni letovi, mnoge avio-kompanije su otkazale letove ka Iranu.