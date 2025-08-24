logo
Ana Nikolić objavila uznemirujući snimak: "Sva sam u modricama, izubijana, ide mi krv sa svih strana"

Autor Nevena Davidović
0

Pjevačica se oglasila na Instagram profilu i podijelila uznemirujući snimak nakon što je prijavila Raleta za nasilje.

Ana Nikolić objavila uznemirujući snimak: "Sva sam u modricama Izvor: Instagram/ananikolicofficial/Prinstscreen

Pjevačica Ana Nikolić prijavila je danas svog partnera, kompozitora Gorana Ratkovića Raleta, za nasilje, nakon čega su oboje završili u policiji.

Kako domaći mediji prenose, Raletu je izrečena hitna policijska mera zbog nasilja nad pjevačicom, a protiv njega je podnijeta i krivična prijava. Ana je nakon davanja izjave napustila policijsku stanicu i uputila se u nepoznatom pravcu.

Nedugo zatim, pjevačica je stigla u Urgentni centar u Beogradu, gdje joj je ukazana pomoć.

Ana se potom oglasila i na društvenim mrežama. Na svom Instagram profilu podijelila je uznemirujući snimak na kojem se vide rane po licu i tijelu, dok joj je majica bila prekrivena krvlju. 

"Hvala Bogu da sam te se riješila. Vojine zovi mog brata, majku, muriju, zovi hitnu pomoć, čovjek me prebio. Razvalio mi je slepoočnicu, zatvorio mi je oko.... Pozovi hitnu, sve ljude molim te. Znači ide mi krv sa svih strana, ne mogu da pričam više, sva sam u modricama i izubijana sam skroz", rekla je pjevačica.

Ana Nikolić Goran Ratković Rale nasilje

