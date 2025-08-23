Rale pretukao Anu Nikolić? Policija intervenisala u stanu kompozitora, oglasila se pjevačica

Ana je otkrila da je policija trenutno kod Raleta u stanu.

Izvor: YouTube/Hype TV/screenshot

Poznati kompozitor Goran Ratković Rale navodno je pretukao svoju dkevojku, pkevačicu Anu Nikolić, saznaje Hype.

Ana i Rale mkesecima su u turbulentnoj vezi, a iako se spekulisalo da će stati na ludi kamen, partneri su se žestoko sukobili. Sukob je vrlo brzo eskalirao, a Rale je navodno fizički napao Anu, koja je bila prinuđena da potraži ljekarsku pomoć.

Detalji sukoba još nisu poznati javnosti, a sada se za pomenuti portal oglasila i Ana, koja je potvrdila da je došlo do nasilja i otkrila da je policija kod njega u stanu.

"Ključ mi je ostao kod njega u kući, eno je policija kod njega. U tu kuću više neću ni mrtva. Više očima neću da ga vidim. Ovo je kraj“, rekla je kratko pjevačica.

Inače, Ana Nikolić je sinoć trebalo da nastupi u jednom klubu u Budvi, ali je tik pred svirku odlučila da otkaže koncert navodno zbog toga što je bila previše umorna.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa akterima priče, ali se oni do puštanja teksta nisu javljali na brojeve poznate redakciji.