Putin je naredio lansiranje "Orešnik" projektila kako bi usadio strah u kosti Ukrajini i njenim zapadnim saveznicima.
Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin naredio je napad balističkim projektilom "Orešnik" na Ukrajinu kako bi zastrašio i Ukrajinu i njene zapadne saveznike kako slučajno ne bi rasporedile trupe na djelove Ukrajine, saopštio je Institut za proučavanje rata (ISW) u svojoj najnovijoj analizi. Rusija je, da podsjetimo, lansirala "Orešnik" na Lavovsku oblast tokom noći 8. na 9. januar.
"Ukrajinski i ruski zvaničnici potvrdili su da su ruske snage izvele napad balističkom raketom srednjeg dometa 'orešnik' na Lavovsku oblast u noći između 8. i 9. januara, vjerovatno kao dio refleksne kampanje kontrole Kremlja koja ima za cilj da odvrati zapadnu podršku Ukrajini", navodi se u izvještaju američkog Instituta za proučavanje rata.
Zašto je Rusija lansirala "Orešnik" na Ukrajinu?
Američki vojni analitičari smatraju da je Moskva ciljano gađala zapadni dio Ukrajine kako bi taj napad spriječio zapadne trupe da rasporede trupe u tom dijelu Ukrajine. Zapadni dio Ukrajine, konkretno Lavovska oblast, je "tačka" preko koje kopnenim putem stiže u Ukrajinu vojna tehnika i naoružanje.
"Napad raketom 'orešnik' vjerovatno je bio dio ruskog nuklearnog zveckanja oružjem i imao je za cilj da odvrati zapadne zemlje od pružanja vojne podrške Ukrajini, posebno od raspoređivanja snaga u Ukrajinu kao dijela mirovnog sporazuma", dodaje se u izveštaju američkog instituta.
The Kremlin likely targeted the westernmost part of Ukraine with an Oreshnik missile to deter Europe and the United States from providing security guarantees to Ukraine. The use of a nuclear-capable missile with a multiple independently targetable reentry vehicle (MIRV) payload…