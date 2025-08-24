"Njena majka mi je rekla da sam je malo tukao": Skandalozna izjava Aninog bivšeg nakon tuče, objelodanio sve

Rale ističe da pjevačica ima stalne zamjerke, te da ne može da funkcioniše bez dadilje i vozača, ali iste ne može da finansira.

Izvor: Instagram printscreen/ananikolicofficial/ Kurir/ Nenad kostić

Kompozitor Goran Ratković Rale, kojeg je pjevačica Ana Nikolić prijavila za nasilje i protiv kojeg je izrečena zabrana prilaska u trajanju od 48 sati, otvoreno je progovorio o njihovom turbulentnom odnosu.

Kako tvrdi, tenzija među njima često dostiže tačku pucanja. Rale ističe da Ana pred nastupe stvara veliki pritisak i da ga optužuje za različite stvari, što dodatno komplikuje njihov odnos.

"Ona kad poludi ne znam šta da radim. Eto, pred nastup ja je zovem da izađe iz sobe, a ona vrišti: "Je l sam ti rekla, još jednom li uđeš, biće otkazan koncert, je l sam ti rekla?" To je njen rečnik. Šta ću, ja izađem, a čovjek koji nas čeka me zove i ja mu pričam neke gluposti. Kaže da ja njoj nabijam tenziju pred svaki nastup. Kunem ti se ja se trudim da relaksiram stvari, ali ona ne. Trpim dok mi ne pukne film, normalno je da na kraju puknem. Ne znam da li ima neki strah, ne mogu da provalim u čemu je problem. Problem sa mnom je taj da sam ja k**var, ja sam švaler, eto od 2017. godine nisam sa tom osobom, znači pipnuo je nisam, žena se udala, ali ne, ja sam bio sa njom u njenoj glavi, a to nema veze sa životom."

Rale ističe da pjevačica ima stalne zamjerke, te da ne može da funkcioniše bez dadilje i vozača, što on smatra prohtjevima koje nije dužan da finansira. Dodaje da ga stalno optužuje za stvari koje nisu tačne i da ga kritikuje i vrijeđa.

"Mogu da ti pokažem poruke. Ona ne može bez dadilje, bez vozača i ja joj kažem da mora da zaradi da bi to imala. Bila si dužna čovjeku i ne možeš da duguješ i da se ponašaš kao da si Rokfeler. Neću da plaćam njene prohtjeve. Uvijek je Rale kriv", kaže i nastavlja:

"Zove me muž od jedne pjevačice, i Ana je pozvala na bazen, i sad odjednom ne zna ona njih, nego samo nabije film u glavi i to je to. Inteligenciju usmjerava na pogrešne stvari. Ti nju kad slušaš ja sam najveće g**no koje postoji, ona ima tu moć ubjeđivanja. Kaže mi petnaest minuta da sam ja kompozitor nula. I ponavlja to do besvijesti. I ti moraš da budes dovoljno skoncentrisan da joj ne odgovoriš. Znam da je glupo to što ona priča, ali sto puta da ponoviš to već postaje iritantno, ja sam šizofreničan i narkoman. Ajde da uradimo test na drogu da vidimo kome će šta da pokaže. Ona meni ti si narkoman, samo se tako narkoman ponaša, a ja drogu nisam probao otkako mi se ćerka rodila, a ona pije lekove sa alkoholom", tvrdi Rale.

"Bilo bi dobro da sam milioner"

"Tačno uzme ogledalo i gleda rane. Sakrijem ogledalo. Govori mi "Ti mene ne voliš, ti si ovakav, onakav". Ajde ja promijenim, pa je više zovem. Više ne znam šta hoće. Kaže sad neću ni kako ja hoću. Ne znam gdje je granica. Ako nisam dao zadnji atom snage, ja više od ovoga ne mogu. Bilo bi dobro da sam ja milioner, pa onda da se uzme privatan avion da ako kasni na nastup može avionom da ode. Rekao sam joj nađi čovjeka ja ću mu pružiti ruku i izjaviti saučešće."

Ana Nikolić Goran Ratković Rale

Izvor: Instagram printscreen

Objasnio je i detalje oko nasilja između njih dvoje koje je i više nego učestalo:

"Koliko je puta potegla nož na mene,makaze, to da ti ne pričam. Znaš da spavam sa upaljenim diktafonom kad krene njeno ludilo. Ne znam šta može da se desi. Jednom sam legao u studiju da spavam i ona sa makazama krene i ja je čuknem nogom mahinalno, ona je pala i pala joj Monaliza na glavu, znaš šta je rekla "U, pade mi Monaliza u glavu". Jednom sam pozvao njenu majku i ispričao sam joj i ona me i kaže "Rale, malo si je tukao", eto to kaže njena majka. Nisam ja nju tukao nego sam je uhvatio za vrat, a ona me ujede za ruku. Majka njena mi kaže neka ti je Bog u pomoći. Trpim dokle, ona je kraljica Margaret, a ja sam g**no. Tri dana pred nastup traži pare da kupi nešto. Ok, ja joj dam. I dan pred nastup, opet kupuje i na dan nastupa kupuje, reko mene svaki tvoj nastup košta. Kupila je 50 stvari i nijednu nije obukla", zaključio je Goran za emisiju "Ispovedaonica".