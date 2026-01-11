Konačno je stiglo objašnjenje zašto Bogdan Bogdanović ne igra za L.A. Kliperse.

Bogdan Bogdanović nije igrao još od 26. decembra, kada je proveo samo dva minuta na parketu protiv Portlanda, dok je i prije toga njegova minutaža bila sporna. Od utakmice do utakmice L.A. Klipersi obavještavaju javnost da je pod znakom pitanja i tako niko nije siguran bio šta se dešava sa njim, a trener Tajron Lu konačno se sjetio da odgovori.

Na pitanje novinara gdje je i šta radi Bogdan Bogdanović, za koga djeluje da ga "nema čitavu vječnost", Tajron Lu je objasnio da se nada da će se uskoro vratiti u tim i da će pomoći ekipi jer joj mnogo nedostaje.

I asked#ClippersHC Tyronn Lue about Ivica Zubac after his team’s win vs#Netsin which Zubac had positive +/- rating despite offensive struggles, and about current health issues of Bogdan Bogdanović who did not travel with the team on the short 3-game Eastern conference trippic.twitter.com/66kx0mM40p — Darko Dželetović (@DarkoBasketball)January 10, 2026



"Znate, Bogdan Bogdanović radi dva na dva i tri na tri za sada. Nadamo se da će se što prije vratiti na parket. Nedostaje nam i te kako njegova sposobnost da razigrava, pa njegov šut... I to što je još jedan igrač koji može da 'vodi' loptu za nas. On predvodi tu postavu", rekao je Tajron Lu.

Na pitanje da li Bogdanović ima još nekih problema osim onih koji su prijavljeni, prvo sa zadnjom ložom, pa sa kukom, Lu je dodao da nema razloga za paniku i da nema dodatnih povreda.

Podsjetimo, Bogdanović se povrijedio još na Evropskom prvenstvu u Letoniji na meču Srbije i Portugala, a taj problem mu se vraćao tokom ove sezone. Igrao je toplo-hladno, mučio se sa šutom, tako da je prosječno bilježio 8 poena, 2,9 skokova i 2,7 asistencija po meču.