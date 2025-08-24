Biznismen ne odustaje od Jovane Jeremić nakon raskida: Dragan objavio emotivnu fotku na bitan datum

U domu Jovane Jeremić danas je specijalan dan, a osim Dragana, oglasio se i Vojislav Milošević.

Jovana Jeremić danas slavi 7. rođendan svoje ćerke Lee, koju je dobila u braku sa Vojislavom Miloševićem. Povodom ovog posebnog dana, njen bivši suprug Voja podijelio je porodičnu fotografiju.

Iznenađenje je uslijedilo kada se na Instagramu oglasio i Jovanin bivši dečko, biznismen Dragan Stanković. On je na svom storiju objavio fotografiju na kojoj Jovana pozira sa Leom, što je mnoge iznenadilo, budući da njih dvoje više nisu u emotivnoj vezi.

Jovana Jeremić Dragan Vučićević Voja Milošević bivši Jovana Jeremić

Ovaj gest pokazuje da mu je, uprkos raskidu, stalo i do Jovane i do njene nasljednice.

Na proslavi, Lea je blistala u roze haljini sa velikim bijelim cvijetom naprijed, dok je Jovana odabrala glamuroznu toaletu ukrašenu cirkonima. Da li će se Jovana i Dragan ipak pomiriti nakon ovih njegovih poteza, ostaje da vidimo.

Nakon raskida zajedno slave rođendan

Jovana se nedavno pojavila i na 59. rođendanu bivšeg partnera Dragana. Proslava je bila organizovana sa crvenim tepihom, luksuznom dekoracijom i bogatom trpezom, a prisustvovalo je više od 100 zvanica.

Međutim, najviše pažnje privukla je upravo Jovanina energična i provokativna igra. U uskoj, prozirnoj bijeloj haljini sa šarenim detaljima, voditeljka je napravila pravi šou prišla je Draganu, sela mu u krilo i uz zavodljive pokrete zapjevala, dok su svi prisutni posmatrali sa oduševljenjem.