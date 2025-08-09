logo
Jovana Jeremić se snimala sa misterioznim muškarcem na jahti: Kapetanska kapa i bikini koji jedva prikriva intimu

Autor Marina Cvetković
0

Jovana Jeremić u društvu misterioznog muškarca, pozira na jahti sa kapetanskom kapom, a tek da vidite kupaći.

Jovana Jeremić se snimala sa misterioznim muškarcem na jahti Izvor: Instagram printscreen / jeremicjovana

Bivši dečko Jovane Jeremić, biznismen Dragan Stanković, priredio je nedavno u svojoj vili u Grockoj trostruko slavlje, na kojem se pojavila i voditeljka, prema pisanju domaćih medija pojavila.

Njih dvoje su prije par mjeseci raskinuli, a voditeljka je sada pokazala kako uživa na jahti.

Pogledajte kadrove:

Jovana je bila u ženskom društvu ali je svima na Instagramu zapao za oko misteriozni muškarac koji je sjedio napred, i kojeg je Jeremićeva uhvatila u kadru u jednom trenutku. Mnogi su se zapitali da li je to Dragan, i da li je Jovana ipak dala drugu šansu bivšem partneru.

Voditeljki nije nedostajalo zabave i sve vrijeme je bila raspoložena dok se u pozadini čula pesma "Ta mala stvarno grmi". Na glavi je imala kapetansku kapu i pila je šampanjac, dok je na sebi nosila atraktivni mikro kupaći koji joj je naglašavao obline, a poznato je da Jovana redovno trenira i vodi računa o fizičkom izgledu.

Još njenih fotografija pogledajte u galeriji:

Tagovi

Jovana Jeremić jahta

