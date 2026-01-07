Ćerka srpskog milijardera gola na Božić: Podijelila potresne fotografije, sklonila se od porodice i napustila Srbiju

Ema Cepter sumirala je na Božić godinu iza sebe, a njene poruke zabrinule su pratioce koji su joj ostavljali poruke podrške

Mnogi su mišljenja da život na visokoj nozi znači nemanje nikakvih briga, te da je sve „med i mlijeko“. Nažalost, istina je da problemi, naročito oni vezani za mentalno zdravlje, ne zaobilaze nikoga, bez obzira na cifru na računu.

Ema Cepter, jedna od najbogatijih nasljednica u Srbiji, sumirajući godinu iza sebe osvrnula se upravo na najteži period, a serija fotografija koje je objavila na Božić pokazale su i drugu stranu njenog života za koji je, gledajući objave na Instagramu, lako pomisliti da je savršen.

Pogledajte:

Uz fotografije je napisala:

"Evo mojih najtežih trenutaka iz 2025. Znam da je 2025. već iza nas i baš zato mislim da je važno biti iskren i realan. Ono što vidimo na internetu gotovo nikada nije cijela slika. Najteži trenuci su često tihi, skriveni, oni koje ne objavljujemo. Ovo je podsjetnik da ne upoređujemo svoje 'iza kulisa' sa tuđim najlepšim trenucima na društvenim mrežama i da je u redu ako tvoj put ne liči ni na čiji drugi".

Karusel je započela fotografijom na kojoj je naga, "ogoljena" sa jabukom u ruci.

"Suočila sam se sa najtežom i najvažnijom borbom u životu koju nosim gotovo dvije trećine istog. Prvi put nakon dužeg vremena morala sam da se suočim sa stragovima, brutalnom realnošću, na najiskreniji način. Dnevne bitke su bile teške i komplikovane, i nekim danima mi je bilo stravično teško da nastavim. Ali jesam. Sada kada se osvrnem, osećam samo zahvalnost za vjeru i snagu koja me je nosila sve vrijeme. Odluka da se suočim sa tim i promijenim svoj život bila je jedna od najtežih odluka koje sam donijela, i najvažnija", započela je Ema.

"Počela sam naglo da gubim na težini krajem 2024. godine, zbog anksioznosti i osećaja nesigurnosti, a izazov sa kojim sam se mučila je bio isrpljujuć do te mjere da sam se nekoliko puta onesvijestila u javnosti. Bilo je strašno, sramotno i činilo je da se plašim da napustim svoj dom".

Ema se potom osvrula da je još 2023. povrijedila članak te da nije sanirala povredu zbog čega je morala da prolazi kroz bolne tretmane.

Dotakla se i svog biznisa.

"Lansiranje parfema me je iscrpelo mnogo više nego što sam očekivala. Konstantno sam 'overtinkovala', sumnjala u sebe konstantno i doživela sam 'burnout' tokom velike životne tranzicije. Kada se neke stvari nisu razvijale kako sam zamišljala to je sve udaralo na moje samopouzdanje", nastavila je Ema, i dodala da je doživela i socijalnu anksioznost kada je prvi put morala da govori pred ljudima, kao i da je osjećala da se guši.

Lijepa naslednica Filipa Ceptera je spomenula i svog ljubimca za kog je posebno vezana.

"Džin ima 11 godina i sa mnom je od moje 14. Još uvijek je živa i dobro je, ali primjećujem znakove starenja i te promjene u zdravlju me plaše da ću je izgubiti".