Američki ministar spoljnih poslova Marko Rubio izjavio je da će se sastati sa zvaničnicima Danske kako bi razgovarali o Grenlandu.

Izvor: YouTube/WFAA

Američki ministar spoljnih poslova Marko Rubio izjavio je danas da će se sledeće nedelje sastati sa zvaničnicima Danske kako bi razgovarali o Grenlandu, u trenutku kada administracija američkog predsjednika Donalda Trampa pojačava retoriku o preuzimanju te teritorije.

Rubio je to rekao na Kapitol Hilu, nakon što je upitan zašto Vašington do sada nije prihvatio zahtjev Danske za razgovore o Grenlandu, autonomnoj teritoriji koja je dio Kraljevine Danske.

"Sastaću se s njima sledeće nedelje", rekao je Rubio.

Bez odgovora o vojnoj opciji

Novinari su Rubija pitali i da li će administracija povući mogućnost korišćenja američke vojske za preuzimanje Grenlanda, ali je on izbjegao direktan odgovor.

„Nisam ovdje da bih govorio o Danskoj ili vojnoj intervenciji“, rekao je Rubio, ponovivši da će se razgovori sa danskim zvaničnicima održati sljedeće nedjelje.

„Razgovaraćemo tada, ali danas neću ići dalje od toga“, dodao je.

Ove izjave dolaze u trenutku rastućih tenzija između Vašingtona i evropskih saveznika zbog Trampovih javnih poruka o Grenlandu, koje su u Kopenhagenu i drugim evropskim prijestonicama dočekane sa otvorenim protivljenjem.