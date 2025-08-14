logo
Jovana Jeremić grli biznismena kojem su specijalnost pjevačice: Isplivale fotke sa tajne žurke na privatnom imanju

Autor Marina Cvetković
0

Jovana Jeremić uživala je sinoć u muškom društvu na jednom ranču, a posebnu pažnju skrenula je njena bliskost sa jednim biznismenom.

Jovana Jeremić grli biznismena Izvor: Instagram printscreen / jeremicjovana

Privatan život voditeljke Jovane Jeremić oduvijek intrigira javnost, a ono što posebno zanima one koji prate njen lik i djelo, jeste ljubavni život nakon raskida od Dragana Stankovića.

Voditeljka Pinka umije da zagolica maštu svojim objavama na mrežama, te dodatno podstakne priče i nagađanja. Tako je bilo i ovog puta. Jovana je uživala sinoć u muškom društvu na jednom ranču, a posebnu pažnju skrenula je njena bliskost sa jednim biznismenom poznatom domaćoj javnosti.

Jovana Jeremić Dragan Vučićević
Izvor: Instagram printscreen / jeremicjovana

U sportskom izdanju - helankama i topiću, ona je provela veče na jednom imanju kod Novog Bečeja. Jovana Jeremić je prvo usnimila "ludo" muško društvo i imanje, a onda se i uslikala dok su uživali uz koju čašicu.

Posebnu pažnju je skrenulo to što pozira zagrljena sa biznismenom Željkom Rstićem, inače u javnosti poznatijim kao bivšim dečkom Vesne Zmijanac i Zlate Petrović.

"Žena koja trči sa Vukovima", napisala je uz sliku podijeljenu na Instagramu.

Volio pjevačice, pa oženio mlađu

O Željku Ristiću, biznismenu, javnost je godinama brujala. Razlog su bile njegove veze sa Vesnom Zmijanac, potom sa voditeljkom Tamarom Stojmirom, a zatim i sa pevačicom Zlatom Petrović.

Vesna ga je ostavila nakon što ga je, po sopstvenom priznanju, zatekla u liftu zgrade na Voždovcu u kojoj oboje imaju stanove, sa tada poznatom voditeljkom.

Prisjetimo se njihove veze:

