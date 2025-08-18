Jovana Jeremić pokazala u kakvom luksuzu boravi: "Daj da zabilježi, dok još nismo uništile"

Jovana je na Iinstagramu pokazala luksuz u kojem boravi, uključujući i pogled na more.
Voditeljka Jovana Jeremić ne prestaje da intrigira javnost svojim postupcima i izjavama, a sada je sa ćerkom Leom, koju je dobila u braku sa Vojislavom Miloševćem otputovala na more.
Ona je na Instagramu pokazala u kakvom luksuzu boravi sa ćerkom Leom. Voditeljka se pohvalila raskošnom spavaćom sobom, a kada iz kupatila gleda pravo nju. Osim toga, pogled sa hotela u kojem borave puca na more i bazene i čini se da će majka i ćerka baš uživati.
"Dok nismo uništile sobu, daj da zabilježim", napisala je Jovana.
Uslikana dok grli biznismena
Jovana Jeremić uživala je neposredno pred odmor u muškom društvu na jednom ranču, a posebnu pažnju skrenula je njena bliskost sa jednim biznismenom. Jovana Jeremić je prvo usnimila "ludo" muško društvo i imanje u Novom Bečeju, a onda se i uslikala dok su uživali uz koju čašicu.
Posebnu pažnju je skrenulo to što pozira zagrljena sa biznismenom Željkom Rstićem, inače u javnosti poznatijim kao bivšim dečkom Vesne Zmijanac i Zlate Petrović.
"Žena koja trči sa Vukovima", napisala je uz sliku podijeljenu na Instagramu.
