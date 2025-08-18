logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jovana Jeremić pokazala u kakvom luksuzu boravi: "Daj da zabilježi, dok još nismo uništile"

Jovana Jeremić pokazala u kakvom luksuzu boravi: "Daj da zabilježi, dok još nismo uništile"

Autor Marina Cvetković
0

Jovana je na Iinstagramu pokazala luksuz u kojem boravi, uključujući i pogled na more.

Jovana Jeremić pokazala u kakvom luksuzu boravi Izvor: Instagram printscreen / jeremicjovana

Voditeljka Jovana Jeremić ne prestaje da intrigira javnost svojim postupcima i izjavama, a sada je sa ćerkom Leom, koju je dobila u braku sa Vojislavom Miloševćem otputovala na more.

Ona je na Instagramu pokazala u kakvom luksuzu boravi sa ćerkom Leom. Voditeljka se pohvalila raskošnom spavaćom sobom, a kada iz kupatila gleda pravo nju. Osim toga, pogled sa hotela u kojem borave puca na more i bazene i čini se da će majka i ćerka baš uživati.

"Dok nismo uništile sobu, daj da zabilježim", napisala je Jovana.

Pogledajte kadrove:

Uslikana dok grli biznismena

Jovana Jeremić uživala je neposredno pred odmor u muškom društvu na jednom ranču, a posebnu pažnju skrenula je njena bliskost sa jednim biznismenom. Jovana Jeremić je prvo usnimila "ludo" muško društvo i imanje u Novom Bečeju, a onda se i uslikala dok su uživali uz koju čašicu.

Posebnu pažnju je skrenulo to što pozira zagrljena sa biznismenom Željkom Rstićem, inače u javnosti poznatijim kao bivšim dečkom Vesne Zmijanac i Zlate Petrović.

"Žena koja trči sa Vukovima", napisala je uz sliku podijeljenu na Instagramu.

Pogledajte:

Možda će vas zanimati

Tagovi

Jovana Jeremić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ