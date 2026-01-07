Od svih Kardašijanki samo jedna slavi naš Božić: Sestre zaboravile porijeklo, isplivala istina o "pravoslavnom" krštenju

Na Instagramu se jedino oglasila Kortni Kardašijan koja je podijelila čestitku njihove majke, dok druge sestre ćute.
Nakon što je prošle godine Kim Kardašijan prvi put čestitala "naš" Božić, mnogi su očekivali da će isto biti i ove godine, međutim, čestitka je izostala. Jedina koja se oglasila bila je Kortni koja je na storiju podijelila čestitku njihove majke Kris.
"Srećan jermenski Božić! Neka vam ovo Bogojavljenje donese darove obilja, stvaralaštva i vjere. Neka vaš dom bude ispunjen izobiljem, svjetlošću i radošću, a vaše srce preplavljeno ljubavlju. Blagoslovi i ljubav uvijek.
Pratioci su bili oduševljeni, naročito jer mnogi zaboravljaju da su Kardašijanke u prošlosti obilježavale i "naš" Božić. Ipak, bitno je naglasiti da ovo nije pravoslavni Božić. Jermeni iako jesu hrišćani, pripadaju monofizitima, te nisu pravoslavci kao što to mnogi misle, ali imaju mnogo zajedničkog učenja.
Da pojasnimo - ko su Monofiziti?
Monofiziti veruju da je Isus Hristos imao jednu prirodu (mono = jedna, physis = priroda) nakon ovaploćenja, i to božansku. Prema njima, Isusova ljudska priroda je "upijena" ili "spojena" sa božanskom, tako da je ljudska priroda izgubila svoju nezavisnost.
Pravoslavna crkva uči o dvije prirode Isusa Hrista – božanskoj i ljudskoj – koje su sjedinjene u jednoj osobi, ali neizmešane, nepodeljene i neizmenjene.
Mole Kim da se vrati Bogu
Inače, nakon što je Kortni objavila čestitku na storiju, bilo je i komentara i kritika da se Kardašijanke koje stalno spominju svoju vjeru i Boga, vrate istom.
Mnogi su ih podsjetili i na činjenicu da su se svojevremeno krstile u Jeremeniji, te da bi, ako ništa makar zbog toga, trebalo da obilježe i jermenski Božić.
Ceremonija krštenja održana je u katedrali u Ečmijadzinu, odnosno Majčinskoj katedrali Svete Majke Božje koja se nalazi u Jermeniji, u gradu Vagaršapat.
S njom su bila njena djeca Nort, Sejnt, Čikago i Psalm, ali i najstarija sestra Kortni i njena djeca.
Inače, Kim je prvi put u Jermeniju otišla sa Kanjeom Vestom i Nort koja je tada imala svega par godina.
