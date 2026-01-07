logo
Od svih Kardašijanki samo jedna slavi naš Božić: Sestre zaboravile porijeklo, isplivala istina o "pravoslavnom" krštenju

Autor Jelena Sitarica
Na Instagramu se jedino oglasila Kortni Kardašijan koja je podijelila čestitku njihove majke, dok druge sestre ćute.

Od svih Kardašijanki samo jedna slavi naš Božić: Sestre zaboravile porijeklo, isplivala istina o "pr Izvor: kimkardashian/Instagram

Nakon što je prošle godine Kim Kardašijan prvi put čestitala "naš" Božić, mnogi su očekivali da će isto biti i ove godine, međutim, čestitka je izostala. Jedina koja se oglasila bila je Kortni koja je na storiju podijelila čestitku njihove majke Kris. 

Izvor: instagram.com/kourtneykardash

"Srećan jermenski Božić! Neka vam ovo Bogojavljenje donese darove obilja, stvaralaštva i vjere. Neka vaš dom bude ispunjen izobiljem, svjetlošću i radošću, a vaše srce preplavljeno ljubavlju. Blagoslovi i ljubav uvijek.

Pratioci su bili oduševljeni, naročito jer mnogi zaboravljaju da su Kardašijanke u prošlosti obilježavale i "naš" Božić. Ipak, bitno je naglasiti da ovo nije pravoslavni Božić. Jermeni iako jesu hrišćani, pripadaju monofizitima, te nisu pravoslavci kao što to mnogi misle, ali imaju mnogo zajedničkog učenja.

Da pojasnimo - ko su Monofiziti?

Monofiziti veruju da je Isus Hristos imao jednu prirodu (mono = jedna, physis = priroda) nakon ovaploćenja, i to božansku. Prema njima, Isusova ljudska priroda je "upijena" ili "spojena" sa božanskom, tako da je ljudska priroda izgubila svoju nezavisnost.

Pravoslavna crkva uči o dvije prirode Isusa Hrista – božanskoj i ljudskoj – koje su sjedinjene u jednoj osobi, ali neizmešane, nepodeljene i neizmenjene.

Mole Kim da se vrati Bogu

Inače, nakon što je Kortni objavila čestitku na storiju, bilo je i komentara i kritika da se Kardašijanke koje stalno spominju svoju vjeru i Boga, vrate istom. 

Mnogi su ih podsjetili i na činjenicu da su se svojevremeno krstile u Jeremeniji, te da bi, ako ništa makar zbog toga, trebalo da obilježe i jermenski Božić. 

Ceremonija krštenja održana je u katedrali u Ečmijadzinu, odnosno Majčinskoj katedrali Svete Majke Božje koja se nalazi u Jermeniji, u gradu Vagaršapat.

S njom su bila njena djeca Nort, Sejnt, Čikago i Psalm, ali i najstarija sestra Kortni i njena djeca.

Inače, Kim je prvi put u Jermeniju otišla sa Kanjeom Vestom i Nort koja je tada imala svega par godina.

