Izvor: KK Budućnost Voli

Košarkaši Budućnost Volija doživjeli su neočekivani poraz u gostima kod Panioniosa u Atini, rezultatom 97:85, i to u jednom od svojih najslabijih izdanja ove sezone. Tim Andreja Žakelja, koji je u prvom meču u „Morači“ slavio ubedljivo protiv Turk Telekoma, nije uspio da ponovi tu formu protiv ekipe koja je prethodno vezala osam poraza.

„Plavi“ su dobro počeli, vodili su u prvoj četvrtini i u jednom trenutku imali +9, ali domaćin je brzo uhvatio egal i na odmor otišao sa minimalnom prednošću – 44:43. Treća četvrtina donijela je dominaciju Panioniosa, koji je sredinom tog perioda imao +10, a dvostruke kontre i trojke u završnici četvrte četvrtine omogućile su im da mirno privode meč kraju.

Najefikasniji kod Panioniosa bio je Jorgos Salpuris sa 18 poena, dok je kod gostiju Nikola Tanasković postigao 17.

Ovaj poraz komplikuje poziciju Budućnost Volija u Evrokupu, gdje sada imaju skor 8-5, dok su Burg i Bešiktaš ispred njih na pozicijama koje vode direktno u četvrtfinale.



