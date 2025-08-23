Mitrović došao u Jutarnji i rasplakao Jovanu Jeremić: Ovo nikada nije doživjela, slomila se od bola

Jovana se oglasila i putem društvene mreže Instagram, gdje se direktno obratila Milici i Željku.

Izvor: PINK tv/printscreen

Voditeljka Jovana Jeremić danas je doživjela emotivnu situaciju u Jutarnjem programu kada ju je Željko Mitrović iznenadio posebnim gestom.

Mitrović je pomoću vještačke inteligencije kreirao Jovanu u različitim situacijama, a prizori su je posebno dirnuli.

"Donio sam ti nešto, imam poklon za tebe, to nisam napravio samo ja, ako je režija spremna da to pusti, to su napravili naši avatari, koji kontrolišu", rekao je Željko, nakon čega je prikazan snimak. Tokom emitovanja spota i pjesme, Jovana se rasplakala.

Nakon emisije, Jovana se oglasila na Instagramu i javno zahvalila Željku i Milici Mitrović.

"Ne postoje riječi za ovaj gest. Hvala na svemu. Trudiću se i dalje još više. Hvala što me poštujete i volite. Hvala što ste bili uz mene u najtežem periodu mog života. Porodica", napisala je ona i dodala:

"Hvala na poštovanju i ljubavi, hvala što me niste napustili", napisala je Jovana.