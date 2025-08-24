logo
"Lea želi poklon koji trenutno ne mogu da joj obezbijedim": Jovana Jeremić dirljivim riječima čestitala ćerki rođendan

Autor Ana Živančević
0

Ćerka Jovane Jeremić danas proslavlja sedmi rođendan, a voditeljka je otvoreno podijelila koliko je ovaj dan poseban za nju.

Jovana Jeremić dirljivim riječima čestitala ćerki rođendan Izvor: Instagram printscreen/ jeremicjovana

Voditeljka Jovana Jeremić danas proslavlja važan datum sedmi rođendan svoje ćerke Lee. Tim povodom, Jovana je uputila emotivnu javnu čestitku svojoj naslednici, ne skrivajući koliko joj ovaj dan znači.

Lea je rođena u braku sa političarem Vojislavom Miloševićem, a kako sama voditeljka često ističe, ćerka joj je najveća životna radost. Dan je ispunjen emocijama i posebnim trenucima koje je Jovana podijelila sa svojim pratiocima, uz poruku punu ljubavi i ponosa.

 "Moja ćerka Lea želi jedan poklon, koji ja u ovom momentu ne mogu da joj obezbijedim. Treba mi još malo vremena. Ali, obećala sam joj da će ga dobiti. Obećavam" - napisala je Jovana Jeremić, pa se osvrnula na dan kada je prije 7 godina donijela Leu na svijet:

"Kada sam te prvi put ugledala u bolnici znala sam po tvom dahu na mom vratu da si moja. U svemu. Da me osjećaš. Nisi plakala. samo si se šćućurila uz mene stavivši glavicu na moje rame. Znala si da mi je snaga na izmaku. Ta bliskost je predodredila našu sudbinu" - napisala je Jovana.

Izvor: Instagram printscreen/

"Posebno se rađa, ne pravi se"

Jovana Jeremić podigla je veliku prašinu jednom objavom.

"Moja ćerka je kraljica. Jedina osoba sa jačom energijom od moje. Njoj mamina gurka ne treba. Ona je ličnost za sebe. Ne podnosim roditelje koji maltretiraju ljude oko sebe ubjeđujući ih da su im djeca 'posebna'. Posebno se rađa. Ne pravi se. Za posebno se ne priča da je posebno. Ono je jedinstveno samo od sebe", napisala je voditeljka.

