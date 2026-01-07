Njegove izjave dolaze u trenutku pojačanih globalnih napetosti, posebno nakon današnje zapljene ruskog naftnog tankera iz takozvane „flote u sjenci“ u sjevernom Atlantiku.

Izvor: Youtube/printscreen/The White House

Bivši američki predsjednik Donald Tramp izazvao je snažne reakcije javnosti nakon oštrog i emotivnog obraćanja u kojem je poručio da bi, kako tvrdi, Rusija bez njegovog političkog djelovanja „danas imala cijelu Ukrajinu“. Tramp je tom prilikom uputio oštre kritike na račun Danske, a potom se, bez direktnog povoda, osvrnuo i na Norvešku, što je dodatno pojačalo tenzije u javnom diskursu.

Tokom operacije, tanker su pratila ruska vojna plovila, uključujući i podmornicu, što je dodatno zaoštrilo situaciju i izazvalo zabrinutost zbog mogućeg direktnog sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Američke snage su na kraju izvele helikopterski desant i preuzele kontrolu nad plovilom u međunarodnim vodama, u blizini obala Irske i Velike Britanije.

Portparolka američke administracije Kerolajn Levit potvrdila je da je zapljena izvršena na osnovu naloga federalnog suda, te da će posada tankera, koji se dovodi u vezu s venecuelanskom „flotom u sjenci“, biti krivično gonjena u Sjedinjenim Američkim Državama zbog mogućeg kršenja federalnih zakona.

Trampove izjave, u kombinaciji sa ovim incidentom, dodatno su rasplamsale političke i bezbjednosne debate na međunarodnoj sceni, dok saveznici i protivnici Vašingtona pažljivo prate razvoj situacije.