Kako se sumnja, B.P. je iskoristio lošu ekonomsku situaciju i nuždu oštećenog lica, kojem je dao novac na zajam u iznosu od 50.000 eura, ugovarajući pritom nesrazmjernu imovinsku korist.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, preduzimajući intenzivne i kontinuirane aktivnosti na otkrivanju, rasvjetljavanju i dokazivanju krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta, lišili su slobode jedno lice iz Podgorice zbog sumnje da je počinilo krivično djelo zelenaštvo.

Postupajući po prijavi oštećenog lica, policijski službenici su rasvijetlili krivično djelo i, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, uhapsili B.P. (55) iz Podgorice.

Kako se sumnja, B.P. je iskoristio lošu ekonomsku situaciju i nuždu oštećenog lica, kojem je dao novac na zajam u iznosu od 50.000 eura, ugovarajući pritom nesrazmjernu imovinsku korist. Po osnovu kamate, oštećeni je osumnjičenom isplatio ukupno 170.000 eura, čime je B.P. stekao protivpravnu imovinsku korist.

Protiv B.P. je, po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, podnijeta krivična prijava, a on je uz krivičnu prijavu priveden nadležnom tužiocu na dalju nadležnost i postupanje.