Slavni Kevin Kigen ima rak želuca, objavila je njegova porodica

Izvor: Profimedia

Legenda engleskog i evropskog fudbala, Kevin Kigen (74), dvostruki osvajač Zlatne lopte i bivši selektor reprezentacije Engleske, suočava se sa dijagnozom raka želuca. Zvanično je saopšteno da će primati terapije nakon što je dugo trpeo abdominalne simptome, koji su doveli do dijagnoze.

"Kevin je nedavno primljen u bolnicu radi daljeg ispitivanja dugotrajnih abdominalnih simptoma. Ispitivanja su otkrila dijagnozu raka, za koji će Kevin primati tretman. On je zahvalan medicinskom timu na intervenciji i kontinuiranoj brizi. Tokom ovog teškog perioda, porodica traži privatnost i neće davati dalja saopštenja", naveli su njegovi najbliži.

Kigen je dvostruki osvajač Zlatne lopte (1978. i 1979. godine), koje je osvojio dok je nosio dres nemačkog Hamburga, sa kojim je bio prvak Bundeslige i vicešampion Evrope 1980. godine. Ogroman trag ostavio je u Liverpulu, gdje je tri puta bio šampion sedamdesetih, osvajač FA Kupa, šampion Evrope 1977. i osvajač Kupa UEFA. Za reprezentaciju Engleske odigrao je 63 utakmice.

Oglasio se i Njukasl

Bio je devedesetih menadžer Njukasla od 1992. do 1997, potom je vodio Fulam, reprezentaciju Engleske od 1999. do 2000, vodio je i Mančester siti do 2005. i za kraj, još jednom Njukasl 2008.

"Naš bivši igrač i menadžer, Kevin Kigen, primaće tretman nakon što mu je dijagnostikovan rak. Primljen je u bolnicu radi daljeg ispitivanja dugotrajnih abdominalnih simptoma. Kralj Kev. Uz tebe smo na svakom koraku. Nadamo se potpunom i brzom oporavku", saopštio je Njukasl.

Kigen je nasledio Glena Hodla 1999. kao selektor Engleske, ali je podnio ostavku 2000. nakon razočaravajućeg Evropskog prvenstva i poraza od Njemačke u poslednjoj utakmici na starom Vembliju, u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2002.