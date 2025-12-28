Kako izgleda život na minus 40 stepeni? Djevojka sa Aljaske pokazala šta oblači, a ovako sprema svoju bebu za hladnoću

Video snimci Pavline Sadrih postali su vrlo brzo viralni.

Izvor: Tiktok printscreen/pavlinasudrich

Pavlina Sadrih, koja živi u Vajthorsu u Jukonu, kanadskoj teritoriji koja se graniči s Aljaskom, pokazala je kako izgleda svakodnevni život kada se temperature spuste do ekstremnih -40 stepeni Celzijusa. U videu koji je privukao veliku pažnju, otkrila je šta sve oblači kako bi se zaštitila u takvim vremenskim uslovima.

"Tajna je u slojevima odjeće"

Njen video prikazuje važnost slojevitog oblačenja za zadržavanje tjelesne toplote na izuzetno niskim temperaturama.

"Kao što možete da zamislite, oblačenje na hladnoći je jako bitno. Nosim vunene hlenake i pantalone punjene perjem. Nosim i sloj na bazi sintetike i svoj Ulvang džemper od čiste vune iz Norveške. Primjetićete da ga nosim otprilike 300 dana u godini", objasnila je Pavlina u videu.

Dodala je kako nosi i par tankih vunenih čarapa i tradicionalne mekane čizme, koje se najčešće izrađuju od životinjske kože. Svoju kombinaciju zaokružila je posebnim modnim dodacima.

"Imam i rukavice od krzna dabra i zato što je danas jako hladno nosim jaknu od kože foke koju sam kupila na Grenlandu, gdje sam učestvovala u ski-trci", ispričala je. Na kraju je dodala dva šala od merino vune i kapu s krznom.

Posebna zaštita za bebu

Osim za sebe, Pavlina je pokazala i kako oblači svoju bebu za izlazak na hladnoću. Objasnila je da se takođe radi o vunenim slojevima - bodi, džemper, pantalone i skafander. Kolica su dodatno zaštićena vunenim ćebetom, vrećom za spavanje i zaštitnim prekrivačem koji čuva toplotu.

Život u Jukonu

Jukon, teritorija na sjeverozapadu Kanade koja se graniči s Aljaskom, poznat je po surovim zimama, ali i po jedinstvenom načinu života koji se prilagodio ekstremnim uslovima. Temperature od -40 nisu rijetkost, a zimi dani znaju da se svedu na tek nekoliko sati svjetlosti.

Ipak, stanovnici Vajthorsa i drugih manjih mesta navikli su na takvu svakodnevicu: gradovi funkcionišu normalno uprkos snijegu, škole i prodavnice rade, a život se i dalje odvija uz jasna pravila - dobra oprema, priprema i poštovanje vremena. Jukon je ujedno i regija poznata po divljoj prirodi, aurori borealis i snažnom osjećaju zajedništva.