Nakon sastanka Trampa i Putina na Aljasci, obje strane imaju drugačije viđenje i planove za kraj rata u Ukrajini.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Jason Bye / News Licensing/Profimedia

Nakon sastanka američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci, obje strane imaju drugačije mišljenje o uspjehu susreta američkog i ruskog predsjednika, piše "New York Post". U analizi lista iz Njujorka se navodi da je Putin izjavio da je spreman da pruži bezbjednosne garancije Ukrajini radi uspostavljanja prekida vatre koji bi mogao da dovede do konačnog kraja rata koji traje i po godine (od 24. februara 2022. godine), a da on i njegovi najbliži saradnici sada mijenjaju narativ nakon održanog sastanka.

Dalje se u tekstu piše kako bi ta taktika Moskve mogla da se obije o glavu ruskoj strani u bliskoj ili daljoj budućnosti. Putin je prije nekoliko dana iznio svoje finalne i zvanične zahtjeve kako bi se završio rat u Ukrajini, to su:

Ukrajina mora da preda cio Donbas Rusiji

Ukrajina mora da ostane vojno neutralna

Ukrajina ne može da postane članica NATO pakta

Zapadne trupe ne smiju da kroče na ukrajinsko tlo u sklopu bezbjednosnih garancija

Nakon sastanka na Aljasci, kratko se bio oglasio i američki potpredsjednik Džejms Di Vens. On je tada istakao kao glavnu vijest da je Putin spreman da prihvati bezbjednosne garancije i da Moskva ne planira da postavi "marionetski" režim u Kijevu.

Međutim, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je nedavno govorio o nelegitimnom režimu u Kijevu. Ruska Federacija navodi da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski krši Ustav i da bi trebalo da raspiše predsjedničke izbore iako je država u ratnom stanju od trenutka početka rata u Ukrajini.