Iranski predsednik Masud Pezeškijan poručio je da se Iran nikada neće predati, dok sukobi sa Izraelom eskaliraju razmenom napada, a Teheran uzvraća udarima u regionu Persijskog zaliva.

Izvor: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pezeškijan se oglasio manje od dana nakon što je američki predsjednik Donald Tramp rekao da njegova administracija neće pregovarati sa Teheranom bez onoga što je nazvao „bezuslovnom predajom“. U televizijskom obraćanju na državnoj televiziji, Pezeškijan je odbacio takve zahtjeve.

„Oni će sa sobom u grob ponijeti snove o našoj bezuslovnoj predaji“, rekao je.

Pezeškijan je takođe rekao da je privremeno rukovodstvo Irana juče odlučilo da susjedne zemlje više neće biti mete napada, osim ako napadi na Iran ne budu pokrenuti sa njihove teritorije, prenosi Index. Prema iranskim medijima, predsjednik se izvinio susjednim zemljama zbog napada koji su se dogodili posljednjih dana.