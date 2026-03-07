Policija reagovala po prijavi srodnice, istraga pokazala sumnju na krivično djelo na štetu šesnaestogodišnjaka

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić uhapsili su državljanina Bosne i Hercegovine V.J. (31), zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljene polne radnje na štetu maloljetnog lica starog 16 godina.

Kako je saopšteno iz policije, postupano je po prijavi koju je ranije podnijela punoljetna srodnica oštećenog maloljetnika. U prijavi je navedeno da V.J. verbalno zlostavlja maloljetno lice.

Daljim preduzetim mjerama i radnjama policijskih službenika utvrđena je sumnja da je osumnjičeni zapravo počinio krivično djelo nedozvoljene polne radnje na štetu maloljetnika.

Osumnjičeni V.J. će, u zakonskom roku i uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću.