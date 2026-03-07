Dragan Ivanović osumnjičen za stvaranje kriminalne organizacije i milionsku utaju poreza u Crnoj Gori

Izvor: Profimedia/AFP

Švajcarska policija uhapsila je Podgoričanina Dragan Ivanović (32), kojeg NCB Interpol Podgorica potražuje međunarodnom potjernicom zbog sumnje da je učestvovao u stvaranju kriminalne organizacije povezane sa milionskom utajom poreza u Crnoj Gori.

Kako je saopšteno, Interpol Podgorica potražuje Dragana Ivanović radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Podgorici. On se sumnjiči za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo utaja poreza i doprinosa putem pomaganja.

Dragan Ivanović je predmet potrage u okviru istrage Specijalnog državnog tužilaštva koja se odnosi na falsifikovanje faktura više pravnih lica sa teritorije Crne Gore u periodu od 2014. do 2020. godine. Prema sumnjama istražnih organa, takvim radnjama izbjegavano je plaćanje poreza državi, čime je budžet oštećen za milionski iznos.

U narednom periodu slijedi komunikacija nadležnih državnih organa Crne Gore i Švajcarske radi izručenja osumnjičenog našoj zemlji.

Kako je saopšteno, Dragan Ivanović je ranije u Švajcarskoj već bio lišen slobode zbog krivičnog djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, počinjenog na teritoriji te države, a postupak u vezi s tim slučajem i dalje je u toku pred nadležnim švajcarskim organima.