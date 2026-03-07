Plavo-bijeli se vraćaju obavezama u ABA ligi nakon osvajanja Kupa Crne Gore, a cilj je nova pobjeda i bolja pozicija pred plej-of

Izvor: MONDO/Balša Janković

Košarkaši Budućnost Volija vraćaju se obavezama u ABA ligi i Eurokupu nakon reprezentativne pauze i osvajanja Kupa Crne Gore. Podgorički tim je pred FIBA prozore u svoje vitrine dodao trofej nacionalnog kupa, nakon pobjeda nad Lovćenom, SC Derbijem i Mornarom.

Plavo-bijele u nedjelju, 8. marta od 17 časova, očekuje duel protiv Igokee u „Morači“, u okviru drugog kola Top 8 faze ABA lige. Povodom Međunarodnog dana žena, ulaz na utakmicu biće besplatan za dame.

Budućnost u ovaj meč ulazi sa diobom trećeg mjesta na tabeli zajedno sa Crvenom zvezdom, uz učinak od 13 pobjeda i četiri poraza. Podgoričkom timu potrebna je nova pobjeda kako bi učvrstio poziciju pred plej-of regionalnog takmičenja.

Statistika je na strani Budućnosti – ova dva tima su se u ABA ligi sastala 28 puta, a plavo-bijeli su slavili u 22 meča. Posebno su dominantni na domaćem terenu, gdje protiv Igokee imaju maksimalan učinak od 14 pobjeda bez poraza, dok je u Laktašima skor 8:6 u korist podgoričkog kluba.

Igokea u Podgoricu dolazi nakon zahtjevnog rasporeda, jer osim ABA lige nastupa i u Winline Basket Cup-u, takmičenju u kojem učestvuju i ruski klubovi poput Uniksa, Zenita i Uralmaša. Ekipa iz Laktaša u tom takmičenju još nema pobjedu, a dodatni problem predstavljaju i duga putovanja.

Tokom sezone Igokea je promijenila više igrača – Ceaser je prešao u Kluž Napoku, Farrakhan u Borac, Petar Popović u Iliriju, dok je Luis povrijeđen, a Tajri je karijeru nastavio u PAOK-u. Novi igrači u ekipi su Aleksandar Lazić, Novak Musić i Pijer Luis, uz Bessa koji je u timu od početka sezone.

Jedan od ključnih segmenata za Budućnost biće kontrola skoka, jer je Igokea među najslabijim ekipama u ligi u tom segmentu sa prosječno 28,35 skokova po utakmici. Plavo-bijeli su u tom statističkom parametru znatno bolji, sa tri skoka više u prosjeku.

Takođe, važno će biti i ograničiti učinak spoljnih igrača gostiju, koji su glavna snaga tima iz Laktaša.

Trener Igokee Nenad Stefanović u pravilu koristi široku rotaciju od deset igrača, koji na parketu provode između 13 i 28 minuta, pa će Budućnost morati da odgovori visokim energetskim nivoom tokom cijelog meča.

Podrška navijača u „Morači“ biće dodatni motiv za podgorički tim, koji želi da odbrani domaći teren i napravi dobru uvertiru pred izuzetno važan dvomeč sa Klužom u Eurokupu koji slijedi naredne sedmice.