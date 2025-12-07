Snažan zemljotres, jačine 7 stepeni po Rihteru, pogodio je pogranično područje između Kanade i SAD, tačnije Aljaske. Nema upozorenja na cunami.

Izvor: Printscreen/X@FACTMATTER2024

Snažan zemljotres jačine 7 stepeni Rihterove skale pogodio je udaljeno područje u blizini granice između američke savezne države Aljaske i kanadske teritorije Jukon u subotu. Nije izdato upozorenje na cunami, a zvaničnici su saopštili da za sada nema izvještaja o šteti ili povrijeđenima.

Američki geološki zavod (USGS) saopštio je da se zemljotres dogodio oko 230 milja (370 kilometara) sjeverozapadno od Džunoa na Aljasci i 155 milja (250 kilometara) zapadno od Vajtorsa u Jukonu.

EXPERTS WARNING 7.0 EARTHQUAKE IN ALASKA COULD BE A FOR SHOCK FOR A 9.0. POSSIBLY SET OFF CASCADIA FAULT. 800 YEARS OVER DO FOR MASSIVE CORRECTION IN EARTHS SUBDUCTION ZONE ENTIRE WEST COAST ON ALERT.pic.twitter.com/xcesivER0l — L.A ♥️ (@FACTMATTER2024)December 6, 2025

U Vajtorsu je narednica Kraljevske kanadske konjičke policije, Kalista Maklaud, rekla da je policijska stanica primila dva poziva na broj za hitne slučajeve 911 zbog zemljotresa.

"Definitivno se osjetio. Mnogo ljudi se javlja na društvenim mrežama, ljudi su ga osjetili" rekla je ona.

Seizmološkinja Alison Berd iz kanadske službe za prirodne resurse izjavila je da je dio Jukona koji je najviše pogođen planinsko područje sa malim brojem stanovnika.

"Uglavnom su ljudi prijavljivali da su predmeti padali sa polica i sa zidova. Ne djeluje da smo vidjeli nešto u vezi sa strukturnim oštećenjima" rekla je Berd.

Najbliža kanadska zajednica epicentru je Hejns Džankšn, udaljena oko 80 milja (130 kilometara), koja je prema podacima Zavoda za statistiku Jukona 2022. godine imala 1.018 stanovnika.

Zemljotres se dogodio i na oko 56 milja (91 kilometar) od Jakutata na Aljasci, za koji USGS navodi da ima 662 stanovnika. Zemljotres se dogodio na dubini od oko 6 milja (10 kilometara), a posle glavnog udara uslijedilo je više manjih naknadnih potresa.