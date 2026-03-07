Balistička raketa pogodila stambenu zgradu, među povrijeđenima i djeca; eksplozije odjekivale u Kijevu, a uzbuna proglašena širom zemlje

Izvor: Ukrinform / ddp USA / Profimedia

Rusija je u noći između 6. i 7. marta izvela napad balističkim raketama i dronovima na Kijev i druge ukrajinske gradove, a najteže posljedice zabilježene su u Harkovu, gdje je poginulo pet osoba, dok je deset povrijeđeno.

Prema navodima lokalnih vlasti, balistička raketa direktno je pogodila višespratnu stambenu zgradu u Kijevskom okrugu Harkova, izazvavši veliki požar i razaranja.

Gradonačelnik Harkova Igor Terehov saopštio je da su spasilačke službe pronašle tijela pet žrtava ispod ruševina.

„Potvrđeno je da je balistička raketa direktno pogodila višespratnu zgradu. Pričinjena je značajna šteta, izbio je požar, a moguće je da su ljudi zarobljeni ispod ruševina“, rekao je Terehov odmah nakon napada.

Prema podacima Državne službe za vanredne situacije Ukrajine, među deset povrijeđenih nalaze se i dvoje djece.

U međuvremenu, u gradu Čugujiv u Harkovskoj oblasti dvije osobe su povrijeđene kada je ruski dron oko 1.20 poslije ponoći pogodio porodičnu kuću.

Istovremeno su zabilježene eksplozije i u glavnom gradu Ukrajine. Prve detonacije u Kijevu čule su se oko 1.30 po lokalnom vremenu, a nove su uslijedile desetak minuta kasnije.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko pozvao je stanovnike da ostanu u skloništima.

„U glavnom gradu djeluju snage protivvazdušne odbrane. Ostanite u skloništima“, poručio je Kličko.

Zbog ruskog napada oko tri sata ujutru proglašena je vazdušna opasnost za cijelu teritoriju Ukrajine.