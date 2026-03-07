Ima 17 godina i stan od 500.000 eura: Dara Bubamara sinu kupila luks nekretninu u Parizu, pomogao i bivši

Riječ je o luksuznoj nekretnini u jednom od ljepših dijelova francuske prijestonice, u mirnom i prestižnom kraju koji je poznat po elegantnim zgradama.

Izvor: Instagram/darabubamara_official

Dara Bubamara navodno je svom sinu jedincu Konstantinu Kesiću kupila stan u Parizu vrijedan oko 500.000 eura.

Izvori bliski porodici tvrde da je riječ o luksuznoj nekretnini koja se nalazi u jednom od ljepših dijelova francuske prijestonice, u mirnom i prestižnom kraju poznatom po elegantnim zgradama, parkovima i blizini brojnih kulturnih sadržaja. Stan je, prema riječima upućenih, moderno opremljen, sa velikim prozorima, prostranim dnevnim boravkom i pogledom koji oduzima dah.

Dara je željela da njen sin ima sigurno mjesto u jednom od najljepših gradova Evrope, u gradu umjetnosti, mode i obrazovanja.

Ono što ovu priču čini još posebnom jeste činjenica da je u realizaciji ovog velikog poklona učestvovao i Darin bivši suprug, biznismen Milan Kesić. Iako već godinama nijesu u braku, njih dvoje su ostali u korektnim i prijateljskim odnosima.

Prema navodima bliskih prijatelja porodice, Dara i Milan su zajednički donijeli odluku da Konstantinu obezbijede ovakav početak u životu. Oni su, kako se priča, dugo razgovarali o tome šta bi bio najbolji način da ga nagrade za trud, vaspitanje i poštovanje koje pokazuje prema njima.

„Konstantin je zaista izrastao u divnog mladića. Vaspitan je, kulturan i veoma privržen porodici. Dara je izuzetno ponosna na njega, Milan takođe. Ovaj stan je zapravo njihov način da mu pokažu koliko vjeruju u njega i koliko su ponosni na to kakav je postao“, kaže izvor blizak porodici.

Ideja o kupovini stana u Parizu rodila se nakon jednog od njihovih zajedničkih putovanja u Francusku, gdje Milan inače boravi i radi. Dara je oduvijek voljela Pariz i često je govorila da je to grad u kojem se osjeća lijepo. Kada je primijetila koliko se i njen sin oduševio tim gradom, počela je da razmišlja o tome da mu jednog dana upravo tamo obezbijedi nekretninu.

Pjevačica je, prema riječima izvora, željela da to bude poklon s posebnom porukom:

„Dara često govori da je najveći uspjeh u životu podići dijete koje će biti dobar čovjek. Ona smatra da je Konstantin upravo takav – poštuje roditelje, vrijedan je i skroman. Upravo zbog toga je odlučila da ga obraduje na ovakav način.“

Enterijer je uređen u modernom stilu, s kombinacijom luksuza i minimalizma. Dara je navodno insistirala da prostor bude topao i prijatan, a ne samo luksuzan.

Prijatelji pjevačice kažu da ona nikad nije krila koliko joj je majčinstvo promijenilo život i prioritete. Iako je godinama gradila uspješnu karijeru i ostvarila zavidan finansijski uspjeh, Dara često ističe da joj je sin najveća životna radost, a to je rekla i sada.

„Sve što radim, radim zbog njega. Sve radim zbog mog sina“, rekla je pjevačica za Kurir.