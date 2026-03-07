Osnovni sud u Nikšiću odbio žalbu odbrane i ocijenio da finansijska moć i česti boravci u inostranstvu povećavaju opasnost da postane nedostupan pravosuđu

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Osnovni sud u Nikšiću odbio je žalbu branilaca biznismena Aca Đukanovića i potvrdio rješenje o određivanju pritvora, ocjenjujući da njegova finansijska moć i česti boravci u inostranstvu povećavaju rizik od bjekstva.

Brat bivšeg premijera i predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, prema navodima iz sudskog rješenja, sam je naveo da raspolaže milionskim kapitalom, što sud smatra okolnošću koja mu omogućava da bez poteškoća organizuje život van Crne Gore.

Sud je ocijenio da takva ekonomska snaga povećava mogućnost da bi, ukoliko bi se našao na slobodi, mogao postati nedostupan domaćim pravosudnim organima.

„To uključuje i mogućnost regulisanja boravišnog statusa kroz različite pravne institute koji su dostupniji licima sa značajnim kapitalom“, navodi se u obrazloženju odluke, pišu Vijesti.

Vijeće je zaključilo da takve okolnosti objektivno smanjuju njegovu egzistencijalnu vezanost za Crnu Goru i povećavaju mogućnost dugotrajnog boravka u inostranstvu.

Putovanja u inostranstvo kao indikator mobilnosti

Sud je posebno cijenio i podatke o njegovim ranijim putovanjima u inostranstvo. Iz spisa predmeta proizilazi da je Đukanović u posljednjih nekoliko mjeseci više puta napuštao Crnu Goru, a jedan boravak u inostranstvu trajao je čak 103 dana u kontinuitetu.

„Takvo trajanje boravka ne može se smatrati kratkotrajnim putovanjem, već ukazuje na sposobnost organizovanja života van teritorije države kroz duži vremenski period, kao i na postojanje određenog stepena ličnih i socijalnih kontakata u inostranstvu“, navodi se u odluci suda.

Sud smatra da učestalost i dužina boravaka predstavljaju objektivan indikator njegove mobilnosti i međunarodne povezanosti.

„Finansijska moć okrivljenog, posmatrana u vezi sa njegovim dosadašnjim obrascem kretanja i boravka u inostranstvu, ne predstavlja hipotetičku ili apstraktnu okolnost, već konkretan faktor koji utiče na procjenu rizika od njegove nedostupnosti sudu“, navodi se u rješenju.

Odbrana tražila blaže mjere

Branioci Đukanovića – advokatica Neda Ivović i advokati Nikola Martinović i Slobodan Stašević – u žalbi su tvrdili da se prisustvo okrivljenog u postupku može obezbijediti blažim mjerama, poput oduzimanja pasoša ili određivanja mjera nadzora.

Međutim, sud je ocijenio da takve mjere ne bi bile dovoljne, imajući u vidu njegove finansijske mogućnosti i ranije duže boravke u inostranstvu, pišu Vijesti.

Đukanović se suočava sa krivičnim postupkom zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljenog držanja i nošenja oružja i eksplozivnih materija, za koje je predviđena kazna zatvora od jedne do šest godina.

Oružje pronađeno u kući u Nikšiću

Tokom pretresa kuće u nikšićkom naselju Rastoci, koju Đukanović koristi, policija je pronašla više komada vatrenog oružja, municije i zaštitne opreme.

Prema dokumentaciji iz spisa predmeta, među pronađenim predmetima bili su lovački karabini, pištolji, malokalibarska puška, više stotina komada municije različitog kalibra, balistički panciri i optička oprema.

Provjerom u evidencijama Uprave policije utvrđeno je da okrivljeni nema registrovano vatreno oružje niti posjeduje važeći oružni list.

Sud je ocijenio da prikupljeni dokazi – zapisnik o pretresanju, potvrda o privremeno oduzetim predmetima i fotodokumentacija – ukazuju na postojanje osnovane sumnje da je počinjeno krivično djelo koje mu se stavlja na teret.

Hapšenje nakon pretresa

Aco Đukanović uhapšen je u noći između 27. i 28. februara nakon pretresa porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci.

Uprava policije saopštila je da su službenici Sektora za borbu protiv kriminala, uz podršku Posebne jedinice policije i inspektora regionalnih centara bezbjednosti „Centar“ i „Zapad“, pretresli više objekata i prostorija u Podgorici i Nikšiću.

Tom prilikom, kako je saopšteno, pronađena je veća količina vatrenog oružja i municije, uključujući lovačke karabine, puške, pištolje, više od 400 komada municije različitog kalibra, tri prazna okvira, pet balističkih pancira i optičku opremu, pišu Vijesti.

Sud je zaključio da pritvor, iako predstavlja najstrožu mjeru obezbjeđenja prisustva okrivljenog, u ovom slučaju ne narušava načelo srazmjernosti u odnosu na krivično djelo koje mu se stavlja na teret.

„Imajući u vidu sve okolnosti, sud nalazi da se opasnost od bjekstva može spriječiti jedino određivanjem pritvora“, navodi se u odluci.

Zbog toga je vijeće odbilo žalbe branilaca kao neosnovane i potvrdilo rješenje sudije za istragu, uz ocjenu da će konačna istina o ovom slučaju biti utvrđena u daljem toku krivičnog postupka.